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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

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Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerini ziyaret etti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla bölgeyi ziyaret ettiği görüldü.

Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi. Aliyev, Kelbecer ve Laçın'ın dağları, vadileri ve ormanlarıyla çok güzel tabiata sahip olduğunu ifade etti.

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Laçın Uluslararası Havalimanı'nın temelini de atan Aliyev, Kelbecer kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev, Kelbecer'deki İstisu kaplıcasını da ziyaret etti.

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