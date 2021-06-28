Aliyev: Ermenistan barış anlaşması imzalamalı

Ermenistan’da yapılan erken seçimler sonrası Nikol Paşinyan’ın iktidarda kaldığının kesinleşmesi üzerine Bakü’den Erivan’a bir kez daha seslenen Aliyev, “Ermenistan artık gerçekleri idrak etmeli. İkinci Karabağ Savaşı ve onun sonuçları dış ülkelerin kışkırtmasıyla Ermenistan’ın haksız toprak taleplerinde hiçbir yere varamayacağını kanıtlamıştır. Dolayısıyla bu kısır döngüye son vermek için Ermenistan’ın tek yolu var. Komşu ülkelerden toprak taleplerine son vererek masaya oturup kapsamlı barış anlaşması imzalamaları gerek. Güney Kafkaslar’da güvenlik ve istikrarın yegâne yolu budur” dedi.

ERMENİLERDEN TACİZ ATEŞİ

Aliyev Bakü’de hükümet kabinesi toplantısında Ermenistan’a hitaben bu konuşmayı yaptığı sırada Ermenistan, sınırda yeni provokasyona imza attı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Ermeni birlikleri sınırın Azerbaycan tarafındaki Kelbecer bölgesi Zeylik ve İmambinası köyleri istikametinde taciz ateşi açtı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

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