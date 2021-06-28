MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAliyev: Ermenistan barış anlaşması imzalamalı
GeriDünya Aliyev: Ermenistan barış anlaşması imzalamalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aliyev: Ermenistan barış anlaşması imzalamalı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Aliyev: Ermenistan barış anlaşması imzalamalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkaslarda istikrar ve güvenliğin nihai olarak sağlanması için Ermenistan’ın komşularının topraklarına göz dikmeye son vererek kapsamlı barış anlaşması imzalaması gerektiğini açıkladı.

Ermenistan’da yapılan erken seçimler sonrası Nikol Paşinyan’ın iktidarda kaldığının kesinleşmesi üzerine Bakü’den Erivan’a bir kez daha seslenen Aliyev, “Ermenistan artık gerçekleri idrak etmeli. İkinci Karabağ Savaşı ve onun sonuçları dış ülkelerin kışkırtmasıyla Ermenistan’ın haksız toprak taleplerinde hiçbir yere varamayacağını kanıtlamıştır. Dolayısıyla bu kısır döngüye son vermek için Ermenistan’ın tek yolu var. Komşu ülkelerden toprak taleplerine son vererek masaya oturup kapsamlı barış anlaşması imzalamaları gerek. Güney Kafkaslar’da güvenlik ve istikrarın yegâne yolu budur” dedi.

ERMENİLERDEN TACİZ ATEŞİ

Aliyev Bakü’de hükümet kabinesi toplantısında Ermenistan’a hitaben bu konuşmayı yaptığı sırada Ermenistan, sınırda yeni provokasyona imza attı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre Ermeni birlikleri sınırın Azerbaycan tarafındaki Kelbecer bölgesi Zeylik ve İmambinası köyleri istikametinde taciz ateşi açtı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi