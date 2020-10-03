Aliyev: 7 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardığını duyurdu.
Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekat kapsamında Dağlık Karabağ'da ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgali altındaki 7 köyü kurtardığını açıkladı. Aliyev, Bugün, Azerbaycan ordusu Terter ilçesine bağlı Talış köyü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Gugaj köyleri, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü işgalden kurtardı ifadelerini kullandı.
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