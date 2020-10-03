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DHA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 21:58 | Son Güncelleme:

Aliyev: 7 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

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Aliyev: 7 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardığını duyurdu.

 

Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekat kapsamında Dağlık Karabağ'da ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgali altındaki 7 köyü kurtardığını açıkladı. Aliyev, Bugün, Azerbaycan ordusu Terter ilçesine bağlı Talış köyü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Gugaj köyleri, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü işgalden kurtardı ifadelerini kullandı.

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