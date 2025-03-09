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Alfred Siklonu 400 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

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#Avustralya#Alfred Siklonu#Elektrik Kesintisi
Alfred Siklonu 400 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 14:48

Avustralya'nın Queensland eyaletinde karaya çıkan Alfred Siklonu nedeniyle 428 bin 540 kişi elektriksiz kaldı.1 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

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Dünyanın en küçük kıtası ve en büyük ülkelerinden biri olan Avustralya'yı Alfred Siklonu vurdu. Queensland eyaletinde dünden bu yana etkili olan tropikal siklon şiddetli rüzgarlara ve sele neden oldu. Eyalette ağaçlar devrildi, araçlar suya gömüldü. Enerji dağıtıcısı Energex, eyaletin güneydoğusunda 428 bin 540 kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, "Queensland ve Yeni Güney Galler'in kuzeyindeki durum ani sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok ciddi olmaya devam ediyor. Şiddetli yağışların, rüzgarların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor" dedi.

Alfred Siklonu 400 binden fazla kişiyi elektriksiz bıraktı

ANİ SEL UYARISI

Avustralya Meteoroloji Bürosu, bugün ani sellere yol açabilecek şiddetli yağışların olacağını ve eyaletin başkenti Brisbane'in yanı sıra Queensland'in Ipswich, Sunshine Coast ve Gympie gibi bölgesel merkezlerini de etkileyebileceğini söyledi. Büro, eyalette saatte yaklaşık 90 kilometre şiddetinde rüzgarların da mümkün olduğunu aktardı.

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EĞİTİM KARARI BUGÜN VERİLECEK

Brisbane Havalimanından yapılan açıklamada, devam eden hava şartlarının uçuş programını etkileyebileceği belirtildi.
Eyalet Başbakanı David Crisafulli, Queensland'de kötü hava şartları nedeniyle kapalı olan yaklaşık bin devlet okulunun yarın yeniden açılıp açılmayacağına bugün karar verileceğini söyleyerek, "Bazı önemli hasarların devam ettiği Gold Coast hariç, güvenli olan yerlerde okullar yeniden açılacak. Güç kaybı ve ulaşımla ilgili sorunlar var" açıklamasını yaptı.

Yetkililer, Yeni Güney Galler'in kuzeyinde bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, Lismore kenti sakinlerine yardıma giden 2 Avustralya savunma gücü aracının ise yolda bir çarpışmaya karışarak birkaç görevlinin yaralanmasına neden olduğunu aktardı.

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#Avustralya#Alfred Siklonu#Elektrik Kesintisi

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