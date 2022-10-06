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Alexander Dugin'in kızına kanlı suikast... ABD basınından flaş iddia! İşte saldırının failleri

Güncelleme Tarihi:

#Darya Dugina#Rusya#Ukrayna
Alexander Duginin kızına kanlı suikast... ABD basınından flaş iddia İşte saldırının failleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 14:02

Rusya'da Putin ile yakınlığıyla tanınan siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızının öldürülmesinin yankıları sürüyor. Suikasttan haftalar sonra saldırının arkasında kimin olduğu netlik kazandı.

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Moskova bölgesinde meydana gelen suikastta sır perdesi aralanıyor.

Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, otomobilin Moskova bölgesinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

'Ukrayna işgalinin manevi babası' olarak tanımlanan Dugin'in aracının hedef alınması akıllara suikast ihtimalini getirmiş, ilk incelemelerden sonra bu bir ihtimal olmaktan çıkmıştı.

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Ağustos ayında gerçekleşen suikast ile ilgili New York Times (NYT) gündeme bomba gibi düşen bir bilgiye ulaştı.

NYT, ABD istihbaratının Dugina suikastının arkasında Ukraynalıların olduğu bilgisine ulaştığını yazdı.

Aynı habere göre, ABD'deki istihbarat teşkilatları, Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin suikastın içinde yer aldığı bilgisine ulaştı.

Alexander Duginin kızına kanlı suikast... ABD basınından flaş iddia İşte saldırının failleri

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ZELENSKİ ONAY VERDİ Mİ?

İstihbarat hakkında konuşan ABD'li yetkililer, operasyona hükümetin hangi kanadının imza attığı, Zelenski'nin bu operasyona izin verip vermediğine dair bir bilgi ise paylaşmadı.

FSB UKRAYNA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Suikastten kısa bir süre sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada 'Darya Dugina cinayeti planlanmış ve Ukrayna Özel Servisi tarafından gerçekleştirildi' denilmişti.

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Rusya, Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Açıklamada söz konusu kişinin saldırıdan sonra Estonya'ya kaçtığı bilgisine yer verilmişti.

Rus basını uzun süre suikastı gerçekleştiren kişinin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu yazmıştı.

Vovk'un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna'nın da plana dahil olduğu iddia edilmişti.

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#Darya Dugina#Rusya#Ukrayna

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