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Haber Giriş: 05.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alex fırtınası yıktı geçti: 2 ölü, 25 kayıp

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Alex fırtınası yıktı geçti: 2 ölü, 25 kayıp
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Fransa'nın güneyini ve İtalya’nın kuzeybatısını vuran Alex Fırtınası’nın yarattığı sel felaketi nedeniyle şu ana kadar en az 2 kişi öldü, 25 kişi ise kayıp.

Nice şehrinde Alex fırtınasından önemli ölçüde etkilenen bölgeleri inceleyen Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, bir asırdan sonra bölgedeki en kötü sel felaketi yorumunu yaptı. Yetkililer, Fransa’da en az 11 kişinin kaybolduğunu belirtirken, kaybolanların aralarında 2 itfaiyecinin olduğu düşünülüyor.

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