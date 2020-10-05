Alex fırtınası yıktı geçti: 2 ölü, 25 kayıp

Nice şehrinde Alex fırtınasından önemli ölçüde etkilenen bölgeleri inceleyen Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, bir asırdan sonra bölgedeki en kötü sel felaketi yorumunu yaptı. Yetkililer, Fransa’da en az 11 kişinin kaybolduğunu belirtirken, kaybolanların aralarında 2 itfaiyecinin olduğu düşünülüyor.