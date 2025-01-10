Alevlerin arasındaki 140 bin kişi tahliye edildi... Ünlülerin evi küle döndü: Hollywood cehennemi

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ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki yangın büyüyor.

Salı günü ormanlık alanlarda başlayan yangınlar, yerleşim alanlarında da büyük yıkıma yol açıyor.

Hollywood Tepeleri’ne sıçrayan alevler, ikonik Hollywood tabelasını da tehdit ediyor.

Yetkililer tüm kentin tehdit altında olduğu uyarısını yaptı. En az 140 bin kişi tahliye edildi. Beş bölgede yangınların devam ettiği belirtilirken alevler Hollywood Tepeleri’ne de sıçradı.

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SANTA ANA RÜZGÂRLARI

Yangın Santa Ana rüzgârları olarak adlandırılan, mevsimsel, kuru ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

160 kilometre hıza ulaşan rüzgâr, yangının hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oldu. Yangınlarla mücadele için 1.400 itfaiye eri görev yaparken itfaiye yetkilileri, kapasitelerinin sınırına ulaştıklarını duyurdu. Los Angeles Belediye Meclis Başkanı Marqueece Harris-Dawson, en korkunç geceyi geçirdiklerini söyledi. Yanan bina sayısı ise bini aşmış durumda.

ABD’nin şov dünyasının kalbi Los Angeles kentinde evi olan çok sayıda müzik ve sinema dünyasının yıldız ismi de yangında evlerini kaybetti. Anthony Hopkins, John Goodman, Miles Teller, Eugene Levy, Adam Brody-Leighton Meester çifti, Paris Hilton ve Billy Crystal yangında evini kaybeden ünlüler arasında. Hilton, ailesiyle beraber çok fazla hatırasının olduğu evinin yandığını izlemenin zor olduğunu söyledi.

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Olay yerindeki CBS muhabiri Jonathan Vigliotti, itfaiyecilerin artık yapıları kurtarmaya çalışmadığını, sadece yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yangınlarla mücadele için 1.400 itfaiyeci görev yapıyor.

EVLERİNİ TERK ETTİLER

Mandy Moore, James Woods, Mark Hamill ve Jamie Lee Curtis de evini terk etmek zorunda kalanlardan. Tahliye emri verilen bölgelerde konutu olduğu bildirilen diğer isimler arasında Tom Hanks, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve basketbol yıldızı Kawhi Leonard var. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konutu da yangının tehdit ettiği evler arasında. Okulların kapandığı kentte on binlerce konuta elektrik verilemiyor.

Minik Market LA Türk aile tarafından işletiliyordu.

TÜRK MARKETİ YANDI

Los Angeles’ın Altadena bölgesinde devam eden tarihi yangında geçen mayıs ayında açılan Minik Market LA tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Market sahipleri sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Marketimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu bir son değil, yeniden inşa edeceğiz ve daha güçlü döneceğiz” ifadelerini kullandı.