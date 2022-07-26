Alevler Türkiye sınırından görülüyor... Yunanistan'dan yardım çağrısı...

Avrupa’nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Yunanistan’daki Dadia Milli Parkı’ndaki orman, 6 gündür yanıyor. Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından da görülebiliyor. Özellikle Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden izlenebilen yangına, havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.
AVRUPA BİRLİĞİ'NE YARDIM ÇAĞRISI
Yunan makamları yangını söndürmek için Avrupa Birliği’ne (AB) yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye İtalya’dan 2 söndürme uçağı ile komşu Bulgaristan dahil 6 ülkeden 250 itfaiye eri ve araçları gönderildi.
Söndürme çalışmaları Türkiye tarafında, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden de görünüyor. Yayılarak genişlediği görülen yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanda etkili olduğu ise henüz açıklanmadı.
YAĞMUR BİR BÖLÜMÜNÜ SÖNDÜRDÜ
Bu sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ise bölgede yangının bir bölümünü söndürdüğü görüldü. Yunan makamlarının dün kötü hava şartları nedeniyle izin vermediği havadan müdahale bugün yeniden başladı.