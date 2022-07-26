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Alevler Türkiye sınırından görülüyor... Yunanistan'dan yardım çağrısı...

#Yunanistan#Yangın#Türkiye

Yunanistan'’ın Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı’nda 6 gündür devam eden orman yangını, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden endişe ile takip ediliyor. Arazöz ve helikopterle müdahalenin yoğun olarak devam ettiği yangın bölgesinde Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Sofulu köyünde önlemlerin artırıldığı belirtildi.

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Avrupa’nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Yunanistan’daki Dadia Milli Parkı’ndaki orman, 6 gündür yanıyor. Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından da görülebiliyor. Özellikle Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden izlenebilen yangına, havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

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AVRUPA BİRLİĞİ'NE YARDIM ÇAĞRISI

Yunan makamları yangını söndürmek için  Avrupa Birliği’ne (AB) yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye İtalya’dan 2 söndürme uçağı ile komşu Bulgaristan dahil 6 ülkeden 250 itfaiye eri ve araçları gönderildi.

Alevler Türkiye sınırından görülüyor... Yunanistandan yardım çağrısı...

Yunan yetkilileri yangına havadan 6 uçak, 9 helikopter ile 68 itfaiye söndürme aracı ve 320 personelin 13 takım halinde müdahale edildiğini açıkladı.
Alevler Türkiye sınırından görülüyor... Yunanistandan yardım çağrısı...

TÜRKLERİN YAŞADIĞI SOFULU KÖYÜNDE ÖNLEMLER ARTTI

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Söndürme çalışmaları Türkiye tarafında, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden de görünüyor. Yayılarak genişlediği görülen yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanda etkili olduğu ise henüz açıklanmadı.

Alevler Türkiye sınırından görülüyor... Yunanistandan yardım çağrısı...

Öte yandan yangının çıkış noktası olan, 400 kişinin yaşadığı Dadia köyü boşaltıldı. Bölgede Türklerin de yaşadığı Sofulu köyünde ise önlemlerin artırıldığı öğrenildi.

YAĞMUR BİR BÖLÜMÜNÜ SÖNDÜRDÜ

Bu sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ise bölgede yangının bir bölümünü söndürdüğü görüldü. Yunan makamlarının dün kötü hava şartları nedeniyle izin vermediği havadan müdahale bugün yeniden başladı.

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