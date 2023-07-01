Alevler içerisinde 272,25 metre koştu! Fransa'nın konuştuğu adam: Jonathan Vero

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Fransa 17 yaşındaki Nahel M.'nin, Paris'in Nanterre banliyösünde polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürülmesinin ardından başlayan büyük bir isyan ile karşı karşıyayken ülkeden dikkat çeken bir haber geldi.7

İKİ REKOR BİRDEN KIRDI

39 yaşındaki Fransız itfaiyeci Jonathan Vero, protestolar nedeni ile adeta alevler içerisinde kalan Paris'in 200 kilometre güneyinde gerçekleştirdiği bir deneme ile iki Guinness rekoru birden kırdı.



Guinness Dünya Rekorları'nın 'insan meşalesi' adını verdiği itfaiyeci, alevler içindeyken oksijen olmadan tam 272,25 metre koştu.

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Üzerine ateşe karşı koruyucu kıyafetler giyen Vero, koşusunu tamamladığında 204,23 metrelik eski rekoru kırmış oldu. 39 yaşındaki itfaiyeci bununla da kalmadı, oksijensiz 100 metreyi en hızlı koşan adam unvanını da kazandı.

ELLERİNDE YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ İLE EŞLİK ETTİLER

Sosyal medyada büyük ilgi çeken videoda, Fransız itfaiyecinin yıldırım hızında koştuğu görülürken çevresindeki arkadaşlarının da ellerinde yangın söndürme tüpleri ile ona eşlik ettiği görüldü.

Vero, daha önceki rekorları kırdıktan sonra koşuyu kendi isteği ile bitirdi ve çevresindekilere üzerindeki ateşi söndürebileceklerine dair işareti verdi.



Guinness Dünya Rekorları'na göre, yanarak koşma dalı 2009'dan beri 7 kez el değiştirdi.

Bir itfaiyeci olarak kırdığı rekorun kendisi için çok büyük anlamı olduğunu belirten Vero, denemesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bu performans benim için, itfaiyecilik için ve beni eğitip büyümemi gören kişiler için çok anlamlı. Hala deneyecek çok şeyim ve kıracak çok rekorum var" dedi.

Ateşle oynamanın küçüklüğünden beri en büyük tutkusu olduğunu belirten Vero, sınırları zorlamayı sevdiğini ve itfaiyeciliğin yanı sıra aynı zamanda dublörlük de yaptığını belirtti.