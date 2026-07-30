Alevler Hollywood yıldızının evine yaklaştı: George Clooney için tahliye alarmı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde devam eden orman yangınları, ABD'li ünlü aktör George Clooney'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve kadar ulaştı. Yangın riski nedeniyle Clooney'nin Brignoles kentindeki evi tedbir amacıyla tahliye edildi.

CLOONEY'NİN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI EV BOŞALTILDI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Var vilayetinde etkili olan yangınlar, George Clooney'nin eşi Amal Clooney ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı bölgeyi de tehdit etti.

Clooney ailesinin yıllardır ikamet ettiği, Brignoles kentindeki ev, olası tehlikeye karşı güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

ÜNLÜ AKTÖRDEN YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK MESAJI

George Clooney, Brignoles Belediye Başkanı'na gönderdiği mektupta, yangınlarla mücadele eden ekiplerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, yangınların ardından yapılacak onarım çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "gereken her şeyi yapmaya hazırız" mesajı verdi.

VAR VİLAYETİ ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Fransa'nın Var vilayeti, son haftalarda etkili olan büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Brignoles yakınlarında çıkan yangın nedeniyle bazı yerleşim bölgelerinde tahliye kararları alınmıştı.

Brignoles çevresindeki yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlerde 130 hektardan fazla alanın zarar gördüğü ve 4 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

CLOONEY AİLESİ GEÇEN YIL FRANSIZ VATANDAŞI OLDU

Bir süredir Fransa'da yaşayan George Clooney ve ailesi, geçen yıl Fransız vatandaşlığı almıştı. Clooney ailesinin Fransa'daki yaşamı, Var bölgesindeki yangınlarla birlikte yeniden gündeme geldi.