Alec Baldwin'in kullandığı silahta "gerçek mermi" olduğu ortaya çıktı

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği “Rust” filminin çekimleri sırasında kurusıkı olduğu iddia edilen tabanca ile görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldürmüş ve yönetmeni de yaralamıştı.
SİLAHTA GERÇEK MERMİ VARMIŞ
Dünyanın konuştuğu olayı çözecek gelişme bugün duyuruldu. Alec Baldwin'in film çekimleri sırasında kullandığı silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı.
SİLAH GÜVENLİ DEDİLER
Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.
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BALDWİN'İN KANLI KIYAFETİ DELİL OLDU
Polis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.
Film setindeki diğer mühimmat ve teçhizata da polis tarafından el kondu.
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ÜZÜNTÜMÜ İFADE EDECEK KELİME YOK
Kıdemli aktör kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.
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