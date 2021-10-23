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Alec Baldwin'in kullandığı silahta "gerçek mermi" olduğu ortaya çıktı

#Alec Baldwin#Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü#ABD
Alec Baldwinin kullandığı silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı

ABD’li tanınmış aktör Alec Baldwin'in film çekimleri sırasında set ekibinden 2 kişiyi vurduğu silahta "gerçek mermi" kullanıldığı açıklandı.

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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği “Rust” filminin çekimleri sırasında kurusıkı olduğu iddia edilen tabanca ile görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldürmüş ve yönetmeni de yaralamıştı.

SİLAHTA GERÇEK MERMİ VARMIŞ

Dünyanın konuştuğu olayı çözecek gelişme bugün duyuruldu. Alec Baldwin'in film çekimleri sırasında kullandığı silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı.

SİLAH GÜVENLİ DEDİLER

Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

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BALDWİN'İN KANLI KIYAFETİ DELİL OLDU

Polis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.

Film setindeki diğer mühimmat ve teçhizata da polis tarafından el kondu.

Alec Baldwinin kullandığı silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı


HENÜZ KİMSE SUÇLANMADI

63 yaşındaki oyuncu polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken olayla ilgili henüz kimse suçlanmadı.
Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

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ÜZÜNTÜMÜ İFADE EDECEK KELİME YOK

Kıdemli aktör kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti.

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