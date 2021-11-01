Alec Baldwin: Halyna benim arkadaşımdı

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Ölümle sonuçlanan kazaya dair ilk kez konuşan Baldwin, Hutchins için, “O benim arkadaşımdı” dedi. Çekimler için Santa Fe’ye geldiği ilk gün Hutchins ve yönetmen Joel Souza ile yemeğe gittiklerini anlattı.

Benzer kazaların yaşanmaması için filmlerde ateşli silah kullanımının kısıtlanmasına destek vereceğini söyleyen Baldwin, devam eden soruşturmaya dair konuşmaması yönünde polisten talimat aldığını ancak gazetecilerin kendisini daha fazla takip etmemesi için bu açıklamayı yaptığını ifade etti. Souza da, silahın ateş aldığı olayda omzundan yaralanmıştı. Olay provalar sırasında meydana geldiği için silahın ateşlendiği ana ilişkin kamera kaydı olmadığı açıklandı.