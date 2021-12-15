Aldığı bahşiş başını yaktı... Önce sevindi sonra kovuldu!

Haberin Devamı

ABD'nin Arkansan eyaletinde yaşanan ilginç 'bahşiş' olayı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi ve basının da bir anda ilgi odağı olmayı başardı.

Geçen hafta yaşanan olayda çalıştığı restorana gelen kalabalık bir gruba servis yapan bir kadın garson kendisine verilen 4 bin dolarlık bahşişi diğer arkadaşlarıyla paylaşmaya zorlandı ardından da işinden kovuldu.

Restoranın yer aldığı bölgede bir konferansa katılan 40 kişilik kalabalık bir grup akşam Oven and Tap adlı mekanda yemek yedi. Grup yemeğin ardından kişi başı 100'er dolardan 4 bin dolar bahşiş bıraktı.

Yemek yiyen gruptan Grant Wise adlı adam basına "Koronavirüs salgınında hizmet sektörünün özellikle de garsonların çok zor günler geçirdiğini biliyorduk. biz de onlara böyle bir jest yapmak istedik." sözleriyle açıkladı.

Ancak restoranın müdürü Ryan Brandt adlı garsona, o masaya servis yapmadıkları halde parayı diğer garsonlarla paylaşmasını söyledi. Üç yıldır mekanda başarılı bir performansla çalışan kadın şaşkınlığını "Müdürüm tarafından paramı vardiya müdürüne vermem ve kendime paradan sadece yüzde 20'lik pay almam söylendi." diyerek anlattı.

Haberin Devamı

Cömert bahşişi veren gruptan, emlak şirketi sahibi Grant Wise, durumu öğrenince restorana parayı garsona geri vermelerini söyledi ve Brandt'e 2 bin 200 dolar verdi. Ancak kadın ertesi gün işten çıkarıldı.

Restorandan yapılan açıklamada garsonun 'bahşiş' olayıyla ilgisiz bir sebepten dolayı işten çıkarıldığı ve haklarının verildiği söylendi. Açıklamada "Yemekten sonra, bu kalabalık misafir grubu, bahşişlerinin özellikle iki garsona verilmesini istedi. Taleplerini tamamen yerine getirdik. Çok değerli ekip üyelerimize saygımızdan dolayı, bir çalışanın işine son verilmesiyle ilgili ayrıntıları açıklamıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine Grant Wise, işten çıkarılan garson Ryan Brandt için bir yardım kampanyası düzenledi ve kampanyada 9 bin dolara yakın para toplandı.

İşten kovulan garson yüksek miktarda öğrenim kredisi borcu bulunduğunu ve bu yüzden garsonluk yaptığı söylerken Kovid-19 salgını nedeniyle çalışamadığı ve halen ödeyemediği borçlarından dolayı içinde bulunduğu zor durumu da basınla paylaştı.