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Aldattığı karısını arsenik ile yavaş yavaş öldürdü... Şeytanın aklına gelmeyecek planı iş arkadaşı deşifre etti

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#Cinayet#ABD#Dünya
Aldattığı karısını arsenik ile yavaş yavaş öldürdü... Şeytanın aklına gelmeyecek planı iş arkadaşı deşifre etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 13:43

Aldattığı karısından ayrılmak için şeytani bir plan uygulayan 45 yaşındaki adam iş arkadaşının dikkati ile yakayı ele verdi. Birinci derece cinayet suçlaması ile tutuklanan adam savcının vereceği kararı bekliyor

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ABD James Craig isimli kocayı konuşuyor...

45 yaşındaki diş hekimi eşinden ayrılmak için şeytanın aklına gelmeyecek bir adım attı.

Arsenik tedarik eden adam aldattığı eşini yavaş yavaş zehirledi.

Mirror'da yer alan habere göre, talihsiz kadının matarasına arsenik karıştıran adam eşinin ölümünün ardından yasak aşkı ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyordu.

Aldattığı karısını arsenik ile yavaş yavaş öldürdü... Şeytanın aklına gelmeyecek planı iş arkadaşı deşifre etti

Craig'in bu planı kusursuz bir şekilde işliyordu. Talihsiz kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.

MESLEKTAŞININ DİKKATİ ELE VERDİ

Ancak 45 yaşındaki adam bir iş arkadaşının dikkati nedeniyle yakayı ele verdi.

Craig'in meslektaşı Ryan Redfearn adamın işleri için ihtiyaç duymadıkları halde potasyum siyanür sipariş ettiğini fark etti.

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Bunun üzerine polis soruşturma başlattı ve Craig tutuklandı.

Dedektifler, Craig'in 6 Mart'taki karısının antrenmanları için kullandığı protein karışımlarının içerisine arsenik koyduğuna inanıyor.

Aldattığı karısını arsenik ile yavaş yavaş öldürdü... Şeytanın aklına gelmeyecek planı iş arkadaşı deşifre etti

PLAN İŞE YARAMAYINCA ACİL SİPARİŞ VERMİŞ

Ekip talihsiz kadının buna rağmen hayatta kaldığını ve bunun üzerine cani kocanın tedarikçiye bir ameliyat için gerekli olduğunu söylediği acil bir potasyum siyanür sevkiyatı sipariş ettiği bilgisine ulaştı.

Üçüncü sipariş ise soruşturmanın ardından güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Birinci derece cinayet suçlaması ile tutuklanan adam savcının perşembe günü vereceği kararı bekliyor.

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#Cinayet#ABD#Dünya

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