Aldatılmamak için erkek arkadaşına sözleşme imzalattı: Konum paylaşma zorunlu, şikayet etmek yasak!

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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Devon Motley'in erkek arkadaşı Geren Gathright'a imzalattığı sözleşmeyi TikTok'ta paylaşması ile sosyal medyada hararetli bir tartışma başladı.



Bazı insanlar sözleşmenin 'çılgınca ' olduğunu öne sürerken bazıları da bunun 'dahiyane' bir fikir olduğunu öne sürdü ve kadından sözleşmenin örneğini istediler.



EYLÜL 2024'DEN ÖNCE AYRILMAK YASAK



Yapılan araştırmalar uzak mesafeye yaşayan çiftlerin çoğunun ortalama 4 ay sonra ilişkilerini sonlandırdıklarını gösteriyor.



Devon Motley-Geren Gathright çifti ilişkilerini bu sondan kurtarmak için çareyi ortak bir sözleşme imzalamakta buldular.



Çiftin içlerinden birinin aldatması ya da telefonlara cevap vermemesi durumunda karşı tarafı dava etmesine olanak tanıyan sözleşmeye göre ne Devon ne de Geren ilişkiyi Eylül 2024'ten önce sonlandıramıyor.Sözleşmeye göre her iki taraf da 7/24 konumunu paylaşmak, gelen çağrıları yanıtlamak ve sürekli temas halinde kalmak zorunda:"Telefon konumları her zaman açık olmak zorundadır. Görülen her çağrının yanıtlanması gerekir. Günlük en az bir kere arama zorunluluğu vardır"Çiftin anlaşmasına göre yaşadıkları her tartışma çözümle, özür dilemeyle ve sevgi dolu bir kapanışla sonuçlanmak zorunda.Bu kapsamda sözleşmede çiftin birbirlerinin evine hediye göndermesinin zorunlu olduğu belirtiliyor.Çiftin sosyal medyada video yayınlayarak övündüğü sözleşmeye göre, taraflardan herhangi birinin karşı tarafı aldatması, sevgilisi hakkında kötü konuşması, ilişkilerinden şikayet etmesi sözleşme ihlali olarak kabul ediliyor ve karşı tarafa dava açma hakkı doğuyor.Uzmanlar şimdiye kadar 1,4 milyondan fazla izlenen viral videoda yer alan sözleşmenin noter tasdikli olmadığı için yasal olarak bağlayıcı olmadığını belirtse de, bu fikir pek çok kişiye cazip gelmiş gibi görünüyor.Yorumculardan biri fikrin dahice olduğunu belirtti ve kadından sözleşme örneğini istedi. Başka bir yorumcudedi ve ekledi:Devon gelen talepler üzerine sözleşme örneğini 5,99 dolara satışa çıkaracağını duyurdu.Ancak herkes aynı fikirde değildi. Bazı yorumcular ilişkilerin sözleşmelere değil güvene dayalı olması gerektiğini belirtirken, yorumculardan biri sözleşme imzalamanınolduğunu söyledi.Başka bir kullanıcı da fikrinolduğunu vurgulayarakdedi.