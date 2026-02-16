Albanese’e linç İsrail’e sessizlik... Avrupa suçluyu unutmuş gibi

Haberin Devamı

İSRAİL ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğuyla Gazze Şeridi’nde ilan edilen ateşkesi 4 aylık süre zarfında çeşitli bahanelerle 1620 kez ihlal ederken, 601 Filistinliyi ise hayattan kopardı. Gazze’de “barış” vaadine rağmen hâlâ saldırılar ile boğuşan Filistinlilerin feryatlarına kulak tıkayan Avrupalı bakanlar ise oklarını, asıl suçlu yerine Birleşmiş Milletler’in (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’e çevirdi.

SÖZLERİ ÇARPITILDI

Albanese’in geçen hafta Katar’ın Doha kentinde El Cezire yayın kuruluşunun düzenlediği ve video konferans aracılığıyla katıldığı bir konferansta yaptığı bir açıklama, İsrail’i “ortak düşman” ilan ettiği şeklinde çarpıtıldı. Söz konusu açıklamanın asıl halinde “İsrail’i durdurmak yerine, dünyanın çoğunluğu İsrail’e silah sağladı, siyasi bahaneler, siyasi koruma, ekonomik ve finansal destek verdi. Büyük miktarda finansal sermaye, algoritma ve silaha sahip olmayan bizler, artık insanlık olarak ortak bir düşmanımız olduğunu görüyoruz” diyen Albanese’in sözlerinin kırpılarak dolaşıma sokulmasının ardından ise eşi benzeri görülmemiş bir dezenformasyon kampanyası başladı.

DEZENFORMASYON RÜZGÂRI

Öyle ki Fransa başta olmak üzere Avrupa’dan üst düzey yetkililer de söz konusu dezenformasyon tuzağına düştü. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, X hesabından yaptığı açıklamada Albanese’in “görevde kalmasının artık mümkün olmadığını” savunarak istifasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Albanese’nin sözlerinin “İsrail hükümetine değil, İsrail halkına ve ulusuna yöneldiğini” öne sürerek Albanese’in görevden ayrılması gerektiğini savundu.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, meselenin yakında resmi BM kanallarına taşınabileceğini kaydetti.

2022’de göreve başlayan Albanese, Gazze’deki insan hakları ihlallerini kınayan en açık ve güçlü seslerden biri olarak biliniyor.

AVUSTURYA’DAN GERİ ADIM

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Albanese’in “pozisyona uygun olmadığını” savunurken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric ise “Albanese’in kullandığı dili biz kullanmazdık” diye konuştu. Öte yandan Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger’ın yine X üzerinden yaptığı ve “Albanese’in nefret söylemi yaydığını” iddia ettiği bir paylaşımını sildiği gözlemlendi.

SİSTEMİ KASTETMİŞ

Albanese ise istifa çağrılarının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “ortak düşman” ifadesiyle “Filistin’deki soykırımı mümkün kılan sistemi” kastettiğini savundu. Fransa merkezli France 24’e verdiği ayrı bir röportajda iddiaları “tamamen asılsız suçlamalar” olarak nitelendirerek, “Ben asla ‘İsrail insanlığın ortak düşmanıdır’ demedim” diye konuştu. Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Fransız üyesi Manon Aubry de aralarında başta Fransa olmak üzere Hollanda, Danimarka, Portekiz, İtalya, İsveç, İspanya gibi ülkelerden 100’den fazla milletvekilinin “Albanese’e destek” için imzaladığı ortak bildiriyi paylaştı.

İsrail’in ateşkesi ihlal eden saldırılarında cumartesi gününden bu yana en az 11 kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL’DEN TOPRAK GASBINA TEK TARAFLI ONAYLAMA

İSRAİL hükümeti, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria’da tek taraflı “arazi kayıt süreci” başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini “resmi hale getirecek” kararı onayladı. İsrail basınına göre, öneri Adalet Bakanı Yariv Levin, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından sunuldu. Onaylanan karara göre, Batı Şeria’nın 1967’deki işgalinden sonra ilk kez, Tel Aviv yönetimi bölgede İsrail’in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin “tapu kayıt sürecini” başlatacak. Bu kararla İsrail, uluslararası hukuka aykırı biçimde işgalci olduğu işgal altındaki Batı Şeria’da özel mülkiyet olmayan arazileri “kamu arazisine” çevirecek. Böylece, daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek yasadışı yeni yerleşimlerin inşasının ve İsraillilerin yerleştirilerek bölgenin Yahudileştirilmesi faaliyetlerinin önü açılacak. Uluslararası hukuka göre, İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti’nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.