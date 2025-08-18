Alaska'da ne konuşuldu, Putin Trump’ın ekibini neyle korkuttu? Gazeteciler aynı şeyi söylüyor: 'Danışmanlar bembeyaz kesilmiş, gözleri fal taşı gibi açılmıştı'

Haberin Devamı

ABD başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Alaska'da bir araya geldi. Ukrayna savaşını sona erdirmek için 'kritik bir hamle' olarak değerlendirilen toplantı aynı zamanda 3 senedir küresel bir izolasyona maruz kalan Putin'in uluslararası arenaya dönüşünün işareti olarak yorumlandı.



TRUMP HIZLA AYRILDI, SORU KABUL ETMEDİ, ÖĞLE YEMEĞİ İPTAL EDİLDİ

Putin uçaktan iner inmez kırmızı halı ile karşılandı, ABD lideri Trump ile kameralar karşısında samimi pozlar verdi. İki liderin de görünürde yüzü gülüyordu ancak konuya aşina kaynaklara göre kapalı kapılar arkasındaki toplantı hiç de düşünüldüğü gibi sıcak bir havada geçmedi.



3 saat süren ve somut bir kararın alınmadığı zirve sonrası Trump, Anchorage'dan o kadar hızlı ayrıldı ki yetkililer programa ilişkin resmi belgeleri halka açık bir yazıcı üzerinde unuttu, planlanan çalışma yemeği iptal edildi, ABD başkanı basın mensupları ile soru-cevap oturumuna katılmadı.

"GÖZLERİ FALTAŞI GİBİ AÇILMIŞ, BEMBEYAZ KESİLMİŞLERDİ"

Bugün ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Putin'in basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda söylediği bazı sözlerin Trump’ın ekibindeki üyeleri “korkuttuğu” iddia edildi.

NBC News Beyaz Saray Baş Muhabiri Peter Alexander, Trump’ın basın sekreteri Karoline Leavitt ve özel elçi Steve Witkoff’un görüşme sonrası ruh halini “gözleri faltaşı gibi açılmış, bembeyaz kesilmiş” şeklinde tanımladı.

Alexander, “Beni en çok etkileyen şey, Amerikan heyetinin yüzlerindeki ifadeydi” dedi. Leavitt’in “stresli ve kaygılı” göründüğünü, Witkoff’un ise “odaya girip hızla çıktığını, ardından yeniden girdiğini” aktaran gazeteci “Bunlar buradan ayrılırken aklımda kalacak görüntüler” ifadesini kullandı.



MSNBC sunucusu Antonia Hylton da Leavitt’in Trump’ın Putin ile görüşmesinin ardından “bembeyaz kesilmiş” ve “korkmuş” göründüğünü iddia etti.

Hylton toplantıyı izlemeye giden birçok basın mensubunun benzer şeyleri aktardığını iddia ederek, bu durumu programına konuk olan eski ABD Rusya Büyükelçisi Michael McFaul’a sordu.

Bunun büyük bir fiyasko olduğuna işaret eden McFaul ise "Alaska’ya gitmediğimiz için hepimiz memnun olmalıyız” dedi.



Kremlin sözcüsünün merakla beklenen toplantının en az altı ila yedi saat sürebileceğine inandığını söylemesine rağmen, görüşmeler yalnızca iki buçuk saat sonra aniden sona erdi.

Her iki liderin de basın mensuplarının tek bir sorusuna bile cevap vermediğine dikkat çeken Dailymail gazetesi beden dili uzmanlarından görüş istedi.

Gazeteye konuşan uzmanlar ABD liderinin alışılmış tokalaşmalarının aksine Putin'in elini hızlıca bıraktığını, onu kendine çekmek gibi bir samimiyet gösterisi yapmadığına dikkat çekti.



NBC News Beyaz Saray Baş Muhabiri Alexander, bu durumun Trump'ın işleri yürütme şekline hiç benzemediğini vurguladı ve "Trump başrolde olmayı sever. Günün ilk yarısında bunu elde etti ama Vladimir Putin ile kapalı kapılar ardında kaldığında, istediğini iddia ettiği hiçbir şeyi elde etmiş gibi görünmüyordu" dedi.