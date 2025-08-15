Putin Trump zirvesine saatler kaldı: Rus heyeti Alaska'da! Lavrov'dan SSCB yazılı kazakla mesaj

Haberin Devamı

TSİ 22.30'da başlayacak görüşme öncesi Rus heyeti Anchorage'daki havalimanına iniş yaptı. Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.

Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.

Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) civarında başlaması bekleniyor. Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor. İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.

LAVROV SSCB KAZAĞIYLA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı zirve öncesinde "SSCB" yazılı kazakla otele gelmesi dikkati çekti. Lavrov, ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde konaklayacağı otele Rusça "CCCP" yazılı kazakla geldi.

Kazağın, Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde faaliyet gösteren yerli markaya ait olduğu belirtildi. Daha önce de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'a "Putin Team" yazılı tişörtle gelmişti.

Rus yetkililerin, dikkatlerin odağındaki toplantılar öncesi giydikleri, "kıyafet diplomasisi" yaptıkları şeklinde değerlendirildi.

ABD'LİLER PUTİN'İ PROTESTO ETTİ

Alaska’nın Anchorage kentinde, Trump ile Putin’in gerçekleştireceği görüşme öncesinde yüzlerce insan sokaklara akın etti. Gösteride Kiev lehine sloganlar atıldı ve Ukrayna bayrakları dalgalandırıldı. Katılımcılar, Rusya’nın savaş bölgesinden kaçırdığı yaklaşık 20 bin Ukraynalı çocuğun iade edilmesini talep etti.

Protestocular, Trump’ın Putin’i Alaska’da ağırlama kararına tepki gösterdi. Bölgenin 1867 yılına kadar Rusya’ya ait olduğunu hatırlatan bazı katılımcılar, görüşmenin bu topraklarda yapılmasını yanlış bulduklarını dile getirdi.

Razom for Ukraine vakfı medya danışmanı Ostap Yarysh, X platformunda paylaştığı görüntülerde “Ukrayna ve Alaska bir daha asla Rus olmayacak” ifadelerine yer verdi. Paylaşım, mitingde bulunan çok sayıda kişi tarafından yeniden yayıldı.

'ALASKA TİRANLIĞA KARŞI ÇIKIYOR'

Politico'nun haberine göre, mitingin organizatörleri, sosyal medyadan yaptıkları protesto çağrısında “Alaska tiranlığa karşı çıkıyor” ifadesini kullandı. Çağrıda, Anchorage merkezinde “uluslararası bir savaş suçlusuna” karşı barışçıl protesto yapılacağı belirtildi.

Native Movement (Yerli Hareketi) adlı sivil toplum kuruluşu, yazılı açıklama yaparak Putin’in Alaska’da ağırlanmasını eleştirdi. Açıklamada, “Savaş suçlusu Putin’i Alaska topraklarında ağırlama kararının, ABD tarihine ve Ukrayna ile diğer işgal altındaki halkların çektiği acıların gerektirdiği ahlaki berraklığa ihanet” olduğu kaydedildi. Kuruluş, Trump’a Putin ile herhangi bir anlaşma yapmaması yönünde çağrı yaptı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEKLER

Trump, Alaska’daki görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Putin ile üçlü bir toplantı düzenlemeyi planladığını açıklamıştı. ABD Başkanı, yer seçimi konusunda üç farklı öneri olduğunu, ancak Alaska’da kalmanın en pratik seçenek olacağını dile getirmişti. Hafta içi açıklama yapan Beyaz Saray, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, zirvenin Putin ve Trump arasında gerçekleştirileceğini ve 3. bir ismin görüşmeye katılmayacağını duyurmuştu.

Ukrayna ve Avrupalı müttefikler, Trump’ın Putin’i savaşın uzamasındaki rolü nedeniyle sert sözlerle eleştirmesinin ardından zirveye temkinli yaklaştı. Trump’ın daha önce reddettiği güvenlik garantisi fikrini gündeme getirmesi de Avrupa ülkelerinin zirveye mesafeli durmasında etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, “Barışa ulaşmak için güvenlik garantileri hakkında bir miktar görüşme yapılması gerektiğinin hepimiz farkındayız” ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY VE KREMLİN'DEN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Trump, daha önce Ukrayna’nın barış karşılığında toprak vermesi önerisini dile getirmişti ancak daha sonra bu konuyu Zelenski olmadan Putin ile görüşmeyeceğini söyledi. Beyaz Saray ise zirve öncesinde beklentileri düşük tutma yönünde mesajlar verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, toplantıyı bir “dinleme egzersizi” olarak nitelendirdi. Leavitt, Trump’ın yeni yaptırımlar yerine diplomatik adımlar atmayı tercih ettiğini, öte yandan diğer seçeneklerin de masada olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Alaska’daki görüşme sonrasında herhangi bir belgenin imzalanmasını beklemediklerini açıkladı. Peskov, buluşmanın daha çok fikir alışverişi niteliği taşıyacağını söyledi.

LİDERLERE TERCÜMANLAR EŞLİK EDECEK

Kremlin, Anchorage gerçekleşmesi planlanan görüşmenin Moskova saati ile 22.30'da başlayacağını duyurdu. Açıklamada, iki başkan arasındaki görüşmenin tercümanlar aracılığıyla baş başa başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Alaska'daki görüşmenin ardından Trump ve Putin'in ortak basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Görüşmenin, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson askeri üssünde gerçekleşeceği açıklanmıştı.