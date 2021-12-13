Alarm seviyesi 4'e çıkarıldı... Boris Johnson: Omicron dalgası geliyor!

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantına karşı bu haftadan itibaren tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunulacağını, ülke genelinde günde bir milyon aşı yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Johnson "Bir Omicron dalgasının gelmekte olduğundan kimse şüphe duymasın" dedi, Omicron vakalarının her 2-3 günde bir ikiye katlandığını söyledi.

Pazar günü ülkede tespit edilen Omicron vaka sayısı bir önceki günün neredeyse iki katına ulaşarak 1.239'a çıktı. Gerçek sayının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Pazar akşamı bir video mesaj ile halka seslenen Johnson, Ocak sonuna kadar tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sunma hedefini Omicron nedeniyle bir ay erkene çektiklerini duyurdu.

Aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için bazı sağlık hizmetlerinin öteleneceği de açıklandı.

Ülke genelindeki Kovid-19 tehdit seviyesi en yükseğin bir altı olan dördüncü seviyeye çıkarıldı.

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Yüksek bulaşma riski anlamına gelen bu seviye en son Mayıs ayında yürürlükteydi.

Omicron nedeniyle koronavirüsle mücadelede olağanüstü bir durum yaşandığını vurgulayan Johnson, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık iki doz aşının yeterli olmadığı aşikar. İyi haber ise şu: Bilim insanları üçüncü doz aşının koruma seviyesini yükselteceği konusunda hemfikir.

"Bilim insanlarının henüz Omicron'un daha hafif bir hastalığa neden olduğuna dair bir tespiti yok.

"Öyle olsa bile bu varyantın çok daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden üçüncü doz aşı yapılmazsa çok daha fazla insan hastanelik olabilir ve bu da Ulusal Sağlık Sistemi'nin tıkayarak maalesef çok fazla insanın ölümüne yol açabilir."

İngiltere'de üçüncü doz randevusu alabilmek için ilk dozun üstünden en az üç ay geçmiş olması gerekiyor.

Bazı aile hekimlerinin aşılama faaliyetlerini hızlandırabilmek için rutin randevularını ertelemesine izin verildi.

Başbakan Johnson, aşılamanın hızlandırılması için 42 askeri ekibin de sağlık ekiplerine yardım edeceğini, mobil ve geçici aşılama tesislerinin devreye alınacağını, kliniklerin çalışma saatlerinin uzatılacağını, binlerce gönüllü aşılama görevlisine eğitim verileceğini de duyurdu.

İlk verilere göre üçüncü doz aşı olmak, Omicron varyantında semptom göstermeye karşı yüzde 75 civarında etkili.

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Ülkede Kovid-19 teması konusundaki kurallar da değişti. Salı gününden itibaren tam aşılı temaslıların izole olması gerekmeyecek fakat her gün hızlı antijen testleri yapmaları talep edilecek. Bu testlerin nasıl kullanılması gerektiği hükümetin internet sitesinde Türkçe olarak da yer alıyor.

Ülke genelinde 12 yaş üzeri nüfusta ilk doz aşı olanların oranı yüzde 89, ikinci doz olanların yüzde 81, üçüncü doz olanlarınki ise yüzde 40.