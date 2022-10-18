Alanya’da Roma tersanesi

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SULAR YÜKSELİNCE DENİZDE KALMIŞ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, “Sualtındaki bu tersane, küçük bir gemi yapım yeri ama büyüklük, ölçek bakımından Selçuklu dönemine ait Alanya Tersanesi ile hemen hemen aynı boyutlarda. Yani, ortaçağda Akdeniz’in suları yükselmiş ve bu suların yükselmesine bağlı olarak da Roma dönemine ait tersane deniz içinde kalmış. Binanın olduğu kesimde, önümüzdeki yıllarda bir çalışma yapıp boyutlarını, mimarisini tespit etmek istiyoruz. Bu açıdan önemli bir keşif olacağını düşünüyoruz” dedi.

KALINTI 2-3 METRE DERİNLİKTE

Tersanenin, denizde derinlik olarak 2 metreden 3 metreye kadar değişen eğimli bir yüzeyde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Eravşar, Roma dönemindeki olayı ise şöyle anlattı: “Romalı general Gnaeus Pompeius, korsanlara karşı bir sefer düzenliyor ve Alanya önlerinde korsanları yenilgiye uğratıyor. Yine Roma tarihinden öğrendiğimize göre, korsanlar kaleye çekiliyor, sonra Romalılar kaleyi ele geçiriyor. Bu tarihten sonra yaklaşık 1’inci yüzyıl sonları 2’nci yüzyıldan itibaren Roma, Alanya ve çevresini ileri bir garnizon gibi kullanıyor, bu bölgedeki korsan hâkimiyetini kırmak için.”