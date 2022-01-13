Alabamalı 'IŞİD gelini'nin ABD'ye dönme başvurusu reddedildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Dünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapisDünyada ilk oldu... Esad rejiminin işkenceci albayına müebbet hapis! #Suriye
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
İkinci el araç alacaklar dikkat Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlikeİkinci el araç alacaklar dikkat! Birçok kişi kontrol etmiyor... Büyük tehlike#Hava Yastığı
Ve İstanbula geliyor Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...Ve İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe derken dev çalım... Hayatı film gibi...#Paola Egonu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Hesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecekHesaplar değişti... Bugün doğan çocuklar 5 yıl önce ölecek!#İngiltere
‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı‘Nankör insanı hepten sileceksin’ Eski sevgilisini mi hedef aldı?#İbrahim Tatlıses
İngilterede ilk röportaj Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...İngiltere'de ilk röportaj! 'Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...'#Acun Ilıcalı
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
HABERLERDünya Haberleri

Alabamalı 'IŞİD gelini'nin ABD'ye dönme başvurusu reddedildi

#ABD#Dünya#Terör
Alabamalı IŞİD gelininin ABDye dönme başvurusu reddedildi

ABD'de Yüksek Mahkeme, IŞİD'e katıldıktan yıllar sonra yeniden ABD'ye girmek isteyen bir Amerikalı kadının başvurusunu görüşmeyi reddetti.

Haberin Devamı

Alabama eyaletinde büyüyen Hoda Muthana, 2014'te IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitti. 27 yaşındaki Muthana ülke dışındayken Amerikan vatandaşı olmadığına hükmedildi ve pasaportu elinden alındı.

2019'da Muthana'nın babası, kızının ülkeye girişini yasaklayan federal mahkeme kararını temyiz etti. Yüksek Mahkeme herhangi bir yorum yapmadan başvuruyu reddetti.

Yemenli bir diplomatın kızı olan Muthana, ABD'de dünyaya geldi. Ancak federal yasalara göre, ABD'deki diplomatların çocuklarına otomatik ABD vatandaşlığı verilmiyor.

Ahmed Ali Muthana başvurusunda ailesinin kızı doğmadan önce diplomatik statüsünden vazgeçtiğini ve bu nedenle kızının ABD vatandaşı olduğunu vurguladı. Kızının vatandaşlığının 2004'te kendisine pasaport veren Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından da teyit edildiğine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Muthana'nın durumu, İngiliz vatandaşlığından çıkartılan Shamima Begum'ünküne benzetiliyordu. 2019'da CNN'e bir açıklama yapan Muthana, ABD'den Suriye'ye giderken "saf, öfkeli ve küstah bir genç kadın olduğunu" söyledi.

Muthana ABD medyasına yaptığı açıklamada, yolculuğun masraflarını okul ücretiyle karşıladığını ve ailesinin durumdan haberi olmadığını söyledi.

Muthana, IŞİD'e katıldığı sıralarda sosyal medya hesaplarında IŞİD saldırılarını övüyor ve Amerikalılara IŞİD'e katılma çağrısı yapıyordu.

New York Times'ın ele geçirdiği bir Twitter mesajında Muthana "Burada bir sürü Avustralyalı ve İngiliz var ama Amerikalılar nerede? Uyanın korkaklar" yazıyordu.

Muthana, mahkemeye başvurusunda IŞİD'e katıldığına çok pişman olduğunu söyledi ve örgütü öven sosyal medya paylaşımları için özür diledi. Muthana Suriye'deyken bir de çocuğu oldu. Kendisi de IŞİD üyesi olan baba hayatını kaybetti. Muthana'nın şu an nerede olduğu bilinmiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Dünya#Terör

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler