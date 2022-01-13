Alabamalı 'IŞİD gelini'nin ABD'ye dönme başvurusu reddedildi

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Alabama eyaletinde büyüyen Hoda Muthana, 2014'te IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitti. 27 yaşındaki Muthana ülke dışındayken Amerikan vatandaşı olmadığına hükmedildi ve pasaportu elinden alındı.

2019'da Muthana'nın babası, kızının ülkeye girişini yasaklayan federal mahkeme kararını temyiz etti. Yüksek Mahkeme herhangi bir yorum yapmadan başvuruyu reddetti.

Yemenli bir diplomatın kızı olan Muthana, ABD'de dünyaya geldi. Ancak federal yasalara göre, ABD'deki diplomatların çocuklarına otomatik ABD vatandaşlığı verilmiyor.

Ahmed Ali Muthana başvurusunda ailesinin kızı doğmadan önce diplomatik statüsünden vazgeçtiğini ve bu nedenle kızının ABD vatandaşı olduğunu vurguladı. Kızının vatandaşlığının 2004'te kendisine pasaport veren Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından da teyit edildiğine dikkat çekti.

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Muthana'nın durumu, İngiliz vatandaşlığından çıkartılan Shamima Begum'ünküne benzetiliyordu. 2019'da CNN'e bir açıklama yapan Muthana, ABD'den Suriye'ye giderken "saf, öfkeli ve küstah bir genç kadın olduğunu" söyledi.

Muthana ABD medyasına yaptığı açıklamada, yolculuğun masraflarını okul ücretiyle karşıladığını ve ailesinin durumdan haberi olmadığını söyledi.

Muthana, IŞİD'e katıldığı sıralarda sosyal medya hesaplarında IŞİD saldırılarını övüyor ve Amerikalılara IŞİD'e katılma çağrısı yapıyordu.

New York Times'ın ele geçirdiği bir Twitter mesajında Muthana "Burada bir sürü Avustralyalı ve İngiliz var ama Amerikalılar nerede? Uyanın korkaklar" yazıyordu.

Muthana, mahkemeye başvurusunda IŞİD'e katıldığına çok pişman olduğunu söyledi ve örgütü öven sosyal medya paylaşımları için özür diledi. Muthana Suriye'deyken bir de çocuğu oldu. Kendisi de IŞİD üyesi olan baba hayatını kaybetti. Muthana'nın şu an nerede olduğu bilinmiyor.