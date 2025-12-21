Alabalık ile gelen güzellik

Haberin Devamı

ÜNLÜLERİN sıra dışı güzellik sırlarına bir yenisi eklendi: Alabalık spermi. Kulağa çok tuhaf gelse de bildiğimiz spermi doğrudan enjekte ettirmiyorlar aslında. Spermin içinde bulunan, polinükleotidler olarak bilinen minik DNA parçacıkları enjekte ediliyor. Bu da özellikle alabalık ya da somon spermlerinde bulunuyor. Televizyon ünlüsü Kim Kardashian, kardeşi Khloe Kardashian, Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, İskoçya kökenli şarkıcı ve model Charli XCX gibi isimler yeni bir gençlik trendi ile gündeme geldi. Ancak bu trend kulağa biraz tuhaf geliyor. Daha önce vampir cilt bakımı furyası başlatan Kim Kardashian şimdi de alabalık ve somon balığında bulunan spermleri yüzüne enjekte ettiriyor. Şarkıcı Charli XCX ise “Dolgu ve botoks artık demode” diyor. Peki bu tuhaf akım gerçekten güzelleşme, gençleşmede mucize yaratır mı?

CİLDİN ELASTİKİYETİNİ ARTIRIYOR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay: Alabalık sperminin DNA, protein ve nükleotit açısından zengin olması dikkat çekiyor. Aslında kolajen üretimini tetikleyerek deri kalitesini artıran ya da gençleştiren uygulamalar bunlar. Bu ise çok yeni bir uygulama. İlk önce somon DNA’sı ile başladı. İşe de yarıyor ve cilt elastikiyetini artırıyor ancak botoks veya dolgunun yerini alamaz. Çünkü bunlar ciltte canlılık sağlıyor. Zamanla sonuçlarını daha iyi anlayacağız. Doğal kaynaklı olması, bu yöntemi alternatif estetik arayışlarında öne çıkarıyor. Gençleşme ve yenilenme isteyenlerin bu uygulamaya yöneldiği görülüyor. Alabalık spermi ile gençleşme yaklaşımı da sağlıklı ve doğal bir cilt görünümü arayanlar için umut verici bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

PROTEİNLER VE ENZİMLER İÇERİYOR

MedIcana Zincirlikuyu Plastik ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayşe Öztürk: Alabalık spermi (milt) biyolojik olarak protein, enzim ve genetik materyal içeren bir üreme hücresi. Alabalık spermi DNA, protein ve nükleotit açısından zengin. Balık spermi (milt) ya da spermin içeriğinde bulunan protein ve nükleik asitlerin, hücre yenilenmesini desteklediği iddia ediliyor. Alabalık spermi enjeksiyon, krem veya serum formunda kullanılıyor. Ancak ‘doğal’ veya ‘deniz kaynaklı’ ifadeleri masum görünse de, denetimsiz uygulamalar ciddi sağlık riskleri barındırabiliyor. Kısacası, balık spermi gençlik iksiri olarak sunulsa da denetimsiz ve onaysız uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Merdiven altı uygulamalar alerjik reaksiyon, enfeksiyon riski ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir.

