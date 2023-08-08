Al Jazeera'den çarpıcı Türkiye analizi: Hayati bir oyuncu olduğunu kanıtladı

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Litvanya’daki NATO Zirvesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği Körfez’le devam etmiş, Körfez ülkelerini ziyaret eden Erdoğan pek çok tarihi anlaşmaya imza atmıştı.

Bu ziyaretleri mercek altına alan Al Jazeera Centre for Studies dikkat çeken bir Türkiye analizi yayınladı.

'TÜRKİYE HAYATİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU KANITLADI'

Yazıda Türkiye'nin bölgesel gücüne vurgu yapıldı ve şu değerlendirmeye yer verildi;

Yumuşak güç kavramı Harvard Üniversitesi’nden siyaset bilimci Prof. Joseph Nye tarafından uluslararası ilişkiler literatürüne sokuldu. Yumuşak güç ülkelerin kuvvet kullanmadan etki alanını genişletmelerini tanımlamak için kullanılır. Başka bir deyişle bir ülkenin bir şey yapmaya zorlanmasını değil, bir şeyi gönüllü olarak yapmayı istemesini tasvir eder.

'Türkiye, özellikle çatışmadan kaçınma stratejisinin eskimesinin ardından belirli çatışmalarda güçlü askeri gücünü kullandıktan sonra, bölgesel ilişkilerde hayati bir oyuncu olduğunu kanıtladı'

Türkiye'nin büyümeye devam eden silah endüstrisine vurgu yapılan yazıda bunun Türkiye'nin yumuşak gücüne önemli katlılar sağladığı belirtildi.

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'Son savaşlar, dünyadaki çatışmaların çözümünde geleneksel olmayan silahların, özellikle drone'ların ve güdümlü füzelerin önemini kanıtladı' denilen yazıda. Hem BAE hem de Suudi Arabistan, Türk İHA'larını ve onları çalıştırmak ve geliştirmek için gereken teknolojileri edinmeyi birinci öncelik haline getirdiğine vurgu yapıldı.

Körfez ülkelerinin bu önceliği nedeniyle Türkiye'ye yöneldiğinin altının çizildiği yazıda şu ifadelere yer verildi.

'Bu nedenle askeri silahlanma açısından en hızlı büyüyen ülkelerden biri olan ve insansız hava araçları söz konusu olduğunda en gelişmiş ülkelerden biri olan Türkiye'ye yöneldiler. Türkiye drone'ların taşıyabileceği seyir füzeleri geliştirmeyi bile başardı. Ayrıca Kızılelma modeli gibi insansız geleneksel savaş uçaklarının geliştirilmesinde de büyük mesafe kat etti.'

Muhammed Soliman Alzawawy imzalı yazıda 'BAE ve Suudi Arabistan da yapay zeka teknolojilerine ivme kazandırmanın ve Türkiye'nin büyük mesafe kat ettiği savunma sanayiindeki rolünün farkına vardı. İki taraf arasındaki ortaklık, özellikle Ankara'nın teknoloji transfer etmeye, bu sektörü Körfez ülkelerinde yerelleştirmeye ve kalkınması için işbirliği yapmaya hazır olmasıyla, çeşitli düzeylerde karşılıklı yarar sağlıyor.' denildi.

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Yazıda bu durumun iki tarafa da çıkar sağlayacağına vurgu yapıldı ve şu değerlendirmeye yer verildi;

'Teknoloji transferi, Suudi Arabistan'ın savunma sanayisinde önemli bir atılım sağlarken, Türk savunma sanayisinin gelirlerini de artıracak.'

'Türkiye cumhurbaşkanının Körfez gezisinin Türkiye-Körfez ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını söyleyebiliriz' diyen yazar ' Bu ilişkilerin güçlendirilmesi, Körfez ülkelerinin özellikle güvenlik konularında Batı'ya olan bağımlılıklarını azaltmalarına da olanak tanıyor. Her iki taraf da Batı'nın kritik anlarda onları terk ettiği örnekler yaşadı. Körfez ülkeleri, İran'la tırmanan gerilim sırasında Batı'nın onları terk ettiğini düşünürken, Türkiye, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını alıkoymasını ve 2016 darbe girişimi sırasında Batı'nın genel tereddüdünü ihanet olarak görüyor' dedi.

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Türk-Körfez ortaklığının ortak bir bölgesel sistem için bir başlangıç ​​noktası olabileceğinin altını çizildiği yazıda 'Askeri imalatta iş birliği, bazı teknolojilerin yerlileştirilmesine ve bölge devletlerinin hafif silahlar ve insansız hava araçları konusunda kendi kendine yetmesine olanak sağlayacak' denildi.

Bunun ilişkilere stratejik bir boyut kazandıracağını vurgulayan yazar şu ifadeleri kullandı;

'Bu tür bir işbirliği, İslam dünyası devletleri arasındaki ilişkilere stratejik bir boyut kazandıracak ve potansiyel olarak Pakistan'dan Körfez'e ve Türkiye'ye uzanan yeni bir bölgesel sistemin çekirdeği haline gelebilecektir.'