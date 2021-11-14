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HABERLERDünya Haberleri

Al Jazeera televizyonunun Sudan ofisi müdürü gözaltına alındı

#Sudan#Dünya#Afrika
Al Jazeera televizyonunun Sudan ofisi müdürü gözaltına alındı

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, Sudan ofisi müdürü Müslimi Kebbaşi'nin, polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

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Kanalın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kebbaşi'nin, evine baskın düzenleyen polislerce gözaltına alındığı belirtildi.

Askeri yönetim karşıtı grupların çağrısıyla, ordunun 25 Ekim'de yönetime el koyması ve sonrasında aldığı kararlara tepki olarak dün sokağa çıkan göstericilere, polis yoğun şekilde gaz bombasıyla müdahale etmişti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, olaylarda, polisin gaz bombası ve gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 5 kişi öldü. Sudan Polisi ise olaylarda bazı karakollara saldırı düzenlendiğini ve 39 mensubunun yaralandığını duyurdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Hartum'un birçok noktasından gelişmeleri canlı aktaran kanalı, provokasyon yapmakla suçlamıştı.

SUDAN'DA ASKERİ MÜDAHALE

Sudan'da, 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

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Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

Burhan 11 Kasım'da, Dagalu ve konseyin 8 üyesi ise dün yemin ederek göreve başlamıştı.

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#Sudan#Dünya#Afrika

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