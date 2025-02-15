Aktörler, komedyenler, yazarlar, hahamlar... Barışçı Yahudiler Trump’a ‘DUR’ dedi

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350’den fazla Yahudi din adamı, onlarca sanatçı ve ünlü ile birlikte Yahudi toplumunun üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze’den sürme planına New York Times’a verdikleri tam sayfa ilan ile karşı çıkarak “Trump tüm Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması çağrısı yaptı. Yahudi halkı etnik temizliğe HAYIR diyor” dedi.

LİSTEDE KİMLER VAR

Hahamların yanı sıra ilana imza atanlar arasında Joaquin Phoenix, Ilana Glazer, Eric André, Morgan Spector, Tony Kushner, Jonathan Glazer ve Larry Charles gibi onlarca Yahudi aktör, sanatçı, yazar ve komedyen de yer alıyor. ‘saynotoethniccleansing.org’ (etnik temizliğe hayır de) isimli site tarafından verilen ilana internet üzerinden de destek verilebiliyor. Sitedeki açıklamaya göre projeden elde edilen gelirler, Yahudiler tarafından kurulan ve “Filistin’de güvenlik, onur ve kendi kaderini tayin etme çabalarını destekleyen örgütler” ile ABD’deki Filistin yanlısı örgütler için 10 milyon dolar toplamayı amaçlayan ‘Bizim Adımıza’ kampanyasına gidiyor.

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TRUMP BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ilk kez 4 Şubat günü Beyaz Saray’da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı sırasında Gazze’nin ABD tarafından devralınacağını ve 2 milyona yakın Filistinlinin Gazze’den çıkartılacağını öne sürmüştü. O zamandan bu yana yaptığı açıklamalarda Gazzelilerin Ürdün, Mısır ve diğer ülkeler arasında paylaşılacağını iddia eden Trump, “geri dönme hakları olmayacak” da demişti.

‘ETNİK TEMİZLİĞE’ HAYIR

Kampanyanın direktörü Cody Edgerly, Yahudi toplumu içerisinde farklı mezheplerden ve siyasi görüşlerden insanların bir araya geldiğini belirterek “Filistinlilere mesajımız, yalnız olmadığınız, dikkatimizin dağılmadığı ve Gazze’deki etnik temizliği durdurmak için her nefesimizle mücadele etmeye kararlı olduğumuzdur” dedi.

HİTLER’İN PLANI GİBİ

Massachusetts eyaletindeki Yahudi Dorshei Tzedek cemaatinin Kıdemli Hahamı Toba Spitzer de ilana katılanlar arasında. Amerika’daki Yahudi topluluğu olarak bu planı “sinsi” olarak gördüklerini belirten Spitzer, Trump’ın teklifini Adolf Hitler’in emellerine benzetti. Kıdemli haham, “Hitler’in Almanya’yı ‘Judenrein’, yani ‘Yahudilerden arındırılmış’ yapma hayali, halkımızın katledilmesine yol açmıştı. Bu tür fantezilerin ne türlü şiddetlere yol açabileceğini hepimiz biliyoruz” ifadesini kullandı.

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‘KENDİSİNİ TANRI SANIYOR’

Washington’daki Yeni Sinagog Projesi isimli kuruluşun başında bulunan Haham Yosef Berman ise ABD Başkanı Trump’ın kendini “tanrı” sandığını öne sürdü. Haham, “Trump, kutsal kitaptaki Firavun gibi, ülkemizi ve dünyayı yönetme, sahip olma ve egemenlik kurma yetkisine sahip bir tanrı olduğuna inanıyor gibi görünüyor” dedi.

145 KONGRE ÜYESİ DE TRUMP’A KARŞI ÇIKTI

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki 215 Demokrat vekilden 145’i ABD Başkanı Trump’ın Filistinlileri Gazze’den sürme ve ABD toprağı yapma planına karşı çıkan bir mektuba imza attı. Trump’a yazılan mektupta vekiller, “Sizi, 4 Şubat 2025’te Gazze Şeridi’ndeki Filistin nüfusunun kalıcı olarak taşınması ve bölgeyi ‘ele geçirme, sahiplenme ve ‘Ortadoğu’nun Rivierasına dönüştürme’ yönündeki tehlikeli yorumlarınızı geri çekmeye çağırıyoruz” dedi.