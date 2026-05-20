Aktivistlere ateş açtılar... İsrail ordusundan Sumud terörü

Ancak İsrail güçleri dün yeni bir saldırı düzenledi. Filodan yapılan açıklamada “İsrail unsurlarının, Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyreden Munki, Kyrakos, Elengi, Girolama, Alcione, Zefiro isimli teknelere silah doğrulttuğu ve kurşun sıktığı” belirtildi. Gazze’ye en çok yaklaşan tekne olan Sirius’taki Türk aktivist Ali Toklu-man, Gazze yolculuğunda yaşadıklarını Hürriyet’e aktardı.

SÜREKLİ TACİZ

Seyir halindeyken İsrail botlarının yakınlarına gelerek kendilerini taciz ettiğini aktaran Tokluman, İsrail’in müdahale ettiği teknelerin motorlarına zarar verip işlevsiz hale getirdiğini anlattı. İsrail müdahaleleri nedeniyle iletişim hatlarında kesintiler yaşandığını söyleyen Tokluman, “Sık sık tel-sizleri kesiyorlar. Bunun için İsrail tarafından sürekli müzik yayınları yapılıyor. İletişim kurmakta zorluk çekiyoruz” dedi. İsrail botlarının yakınlarda olması nedeniyle teknedeki diğer 6 aktivistle birlikte can yeleklerini giyerek beklediklerini anlatan Türk aktivist, sürekli İsrail tacizi altında iler-lediklerini aktardı.

78 TÜRK ALIKONULDU

İsrail botlarının da onlarla birlikte yol aldığını belirten Tokluman, “Bu duruma çok şaşırdım. Bize henüz bir müdahalede bulunmadılar. Şimdi bizimle birlikte onlar da Gazze’ye doğru yol alıyor ama şimdilik” dedi. Ancak Tokluman’ın bulunduğu öncü Sirius teknesine de Gazze’ye yaklaşık 90 mil mesafede İsrail tarafından müdahale edildi. Global Sumud Filosu tarafından yapılan açıkla-mada, “İsrail savaş gemileri, sivil ve korumasız olan yardım gemisine fiziksel olarak çarpmış; ge-minin dengesini bozarak batma tehlikesi yaratmak amacıyla askeri manevralarla kasıtlı olarak suni dalgalar üretmiştir” denildi. Dün Gazze’ye doğru yol alan son tekneye de müdahalenin ar-dından 7’si çifte vatandaş olmak üzere 78’i Türk, toplam 428 aktivist ile 50 tekne İsrail tarafından alıkonulmuş oldu.

Bu arada İsrail’in hukuk dışı alıkoyduğu gemilerden biri, Aşdod Limanı’ndaki donanma üssüne getirildi. İsrail ordusunun, filoya bağlı diğer tekneleri liman yakınında denizde beklettiği bildirildi.