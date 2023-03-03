Akşener'in açıklaması dünya basınında! 'Türkiye muhalefeti bölündü'

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Altılı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak aday arayışı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün yaptığı sert açıklama dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Uluslararası ajanslar Akşener'in açıklamasını 'son dakika' olarak geçerken gazeteler muhalefet partileri arasındaki derin görüş ayrılığına dikkat çekti.

AKŞENER'İN ALTERNATİF ADAYLARI DAĞILMA İHTİMALİNİ ARTIRIYOR

ABD merkezli Bloomberg, 'Erdoğan karşıtı ittifak liderlik kavgası nedeni ile çökmeye yakın' başlıklı haberinde "Türkiye muhalefeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde. Bu da üç aydan kısa bir süre içinde yapılacak seçimlerde muhalefetin ülkenin en uzun süre görev yapan liderini koltuğundan indirme şansını engelliyor." ifadelerine yer verdi.

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İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı masanın adayı olmak isteyen Kılıçdaroğlu'nu kişisel hırslarına boyun eğmekle suçladığını belirten gazete "Akşener'in kamuoyu önündeki eleştirileri ve alternatif adayları 6'lı masanın dağılma ihtimalini artırıyor." iddiasında bulundu.



ALJAZEERA: TÜRK MUHALEFETİ BÖLÜNDÜ!

Akşener'in açıklamalarını 'Türkiye muhalefeti bölündü' başlığı ile duyuran Aljazeera, İYİ Parti liderinin diğer beş parti tarafından belirlenen adayı kabul etmediğini ve Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını göreve çağırdığını yazdı.

Türkiye'deki seçimlere 2 aydan daha az bir süre kaldığını belirten Aljazeera, "Akşener'in hamlesi muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabilir" yorumunda bulundu.



Washington merkezli Al-Monitor haber sitesi, 'Türkiye muhalefeti parçalandı' başlığını verdiği haberinde muhalefetin Erdoğan'a meydan okuma konusunda anlaşamadığını belirtti.

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Akşener'in açıklamaları ile muhalefet bloğundan ayrılma sinyalleri verdiğini iddia eden Al-Monitor, "İYİ Parti'nin hamlesi muhalefetin Erdoğan hükümetine karşı birleşik cephe kurma çabalarına büyük darbe vuracak." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DE BİRLEŞİK MUHALEFET CEPHESİNİN SONU"

Akşener'in açıklamalarını Yunan gazeteleri de yakından takip etti. CNN Yunanistan Akşener'in açıklamalarını 'Türkiye'de birleşik muhalefet cephesinin sonu, Akşener ittifaktan ayrılıyor' başlığı ile duyurdu.



Türkiye'deki seçimde ittifakın önemli bir rol oynayacağını belirten CNN, İYİ Parti'nin son yıllarda muhalefet partileri içinde en çok güçlenen partilerden biri olduğuna dikkat çekti.

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Kathimerini gazetesi 'Akşener ittifaktan ayrılıyor' başlığını kullanırken IN.gr haber sitesi Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasının 6'lı masanın planlarını alt üst ettiğini yazdı.