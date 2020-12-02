DHA
Son Güncelleme:
Akşamüzeri ortaya çıktı! Görenler adeta büyülendi
Hayrete düşüren görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
Rusya'nın Tümen kentinde akşamüzeri ışık sütunları ortaya çıktı. Eksi 20 derecede gökyüzünde ortaya çıkan ışık sütunları, izleyenleri büyüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.
Uzmanlar, ışık sütunlarının gün batımından sonra veya gün doğumundan önce güneşin ufukta olduğu zaman -20 derecenin altındaki sıcaklıklarda meydana geldiğini ifade etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle