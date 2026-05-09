Akşam yemeği uykunuzu kaçırmasın

İspanya’daki Granada Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve European Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, akşam yemeğinde tüketilen besinlerin uyku kalitesini doğrudan etkileyebileceğini ortaya koydu.

SON ÜÇ SAAT KURALI

Çalışmaya göre, yatmadan önceki son üç saat içinde tüketilen yüksek şekerli ve işlenmiş gıdalar, vücudun doğal uyku döngüsünü (sirkadiyen ritim) doğrudan sabote ediyor. Araştırmacılar, özellikle “ultra işlenmiş” gıdaların, kırmızı et ve alkolün, uyku hormonu melatonin salgılanmasını yüzde 20 oranında geciktirdiğini saptadı. Buna karşılık karbonhidrat, zeytinyağlı yemekler ve balık tüketiminin daha iyi uyku kalitesiyle bağlantılı olduğu görüldü.

YATAK DEĞİL YEMEK ÖNEMLİ

Araştırmanın başyazarı Dr. Elena Rossi, uyku kalitesini artırmak isteyenlerin sadece yatak odası koşullarını değil, akşam yemeği menülerini de değiştirmesi gerektiğini vurguluyor. Kronik uykusuzluk sadece yorgunluk değil; obezite, kalp hastalıkları ve bağışıklık sistemi zayıflığına davetiye çıkarıyor. Çalışma, kompleks karbonhidratlar ve magnezyum açısından zengin beslenen bireylerin, derin uyku evresinde (REM dışı evre) yüzde 15 daha fazla vakit geçirdiğini kanıtladı.