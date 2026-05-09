×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Akşam yemeği uykunuzu kaçırmasın

Güncelleme Tarihi:

#Akşam Yemeği#Araştırma#Fast Food
Akşam yemeği uykunuzu kaçırmasın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 07:00

İspanya’da yapılan araştırmaya göre, akşam yemeğinde tüketilen kırmızı et, alkol ve fast food gibi yüksek kalorili besinler, uyku kalitesini olumsuz etkiliyor.

Haberin Devamı

İspanya’daki Granada Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve European Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, akşam yemeğinde tüketilen besinlerin uyku kalitesini doğrudan etkileyebileceğini ortaya koydu.

SON ÜÇ SAAT KURALI

Çalışmaya göre, yatmadan önceki son üç saat içinde tüketilen yüksek şekerli ve işlenmiş gıdalar, vücudun doğal uyku döngüsünü (sirkadiyen ritim) doğrudan sabote ediyor. Araştırmacılar, özellikle “ultra işlenmiş” gıdaların, kırmızı et ve alkolün, uyku hormonu melatonin salgılanmasını yüzde 20 oranında geciktirdiğini saptadı. Buna karşılık karbonhidrat, zeytinyağlı yemekler ve balık tüketiminin daha iyi uyku kalitesiyle bağlantılı olduğu görüldü.

Gözden KaçmasınBurcu Köksal için dört saptamaBurcu Köksal için dört saptamaHaberi görüntüle

YATAK DEĞİL YEMEK ÖNEMLİ

Araştırmanın başyazarı Dr. Elena Rossi, uyku kalitesini artırmak isteyenlerin sadece yatak odası koşullarını değil, akşam yemeği menülerini de değiştirmesi gerektiğini vurguluyor. Kronik uykusuzluk sadece yorgunluk değil; obezite, kalp hastalıkları ve bağışıklık sistemi zayıflığına davetiye çıkarıyor. Çalışma, kompleks karbonhidratlar ve magnezyum açısından zengin beslenen bireylerin, derin uyku evresinde (REM dışı evre) yüzde 15 daha fazla vakit geçirdiğini kanıtladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akşam Yemeği#Araştırma#Fast Food

BAKMADAN GEÇME!