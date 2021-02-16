Akraba virüsler korkutuyor, “RacCS203” yeni bir salgına neden olur mu?

Koronavirüsün kökenini araştıran bilim insanları, Tayland’da vahşi bir yarasa türünde COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne yüzde 90’dan fazla benzeyen farklı bir virüs keşfetti. Singapur Üniversitesi’nde Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki ekip “RacCS203” adını verdikleri virüs de dahil olmak üzere, koronavirüsle akraba olan pek çok virüs türünün Asya ülkesindeki yarasalarda bulunduğuna dikkat çekti.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Endişe yaratan araştırma hakkında bilgi veren Dr. Semih Tareen, “Tayland’da bir mağarada 300 yarasadan 100 tane numune alındı ve bunlardan 13’ünde koronavirüs sekansı çıktı. Genetik olarak karşılaştırıldığında bu yeni koronavirüs sekansı insanlardaki SARS-CoV-2 virüsüne yüzde 95,86 benziyor ve SARS-CoV-2'ye çok benzeyen diğer iki yarasa koronavirüsleri RaTG13 ile RmYN02'e de çok benziyor” dedi.