Akraba virüsler korkutuyor, “RacCS203” yeni bir salgına neden olur mu?

Koronavirüsün kökenini araştıran bilim insanları, Tayland’da vahşi bir yarasa türünde COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne yüzde 90’dan fazla benzeyen farklı bir virüs keşfetti. Singapur Üniversitesi’nde Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki ekip “RacCS203” adını verdikleri virüs de dahil olmak üzere, koronavirüsle akraba olan pek çok virüs türünün Asya ülkesindeki yarasalarda bulunduğuna dikkat çekti.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Endişe yaratan araştırma hakkında bilgi veren Dr. Semih Tareen, “Tayland’da bir mağarada 300 yarasadan 100 tane numune alındı ve bunlardan 13’ünde koronavirüs sekansı çıktı. Genetik olarak karşılaştırıldığında bu yeni koronavirüs sekansı insanlardaki SARS-CoV-2 virüsüne yüzde 95,86 benziyor ve SARS-CoV-2'ye çok benzeyen diğer iki yarasa koronavirüsleri RaTG13 ile RmYN02'e de çok benziyor” dedi.

'BALİNALARDA BİLE KORONAVİRÜS VAR'

Doğada binlerce koronavirüs olduğunun altını çizen Dr. Semih Tareen, “Yarasalarda, farelerde, kedilerde, kuşlarda, hatta balinalarda bile koronavirüsler var. Fakat insanlarda hastalığa sebep olabilen koronavirüsler ya yarasalardan ya da farelerden insanlara doğrudan veya ara konak hayvanlardan geçer” şeklinde konuştu.

YENİ BİR PANDEMİ İHTİMALİ HER ZAMAN KAPIDA

Peki, keşfedilen bu virüs yeni bir pandemiye yol açabilir mi, başka bir salgın kapıda mı? Dr. Semih Tareen akıllardaki bu soruya şöyle cevap verdi:

“SARS-CoV-2 ilk koronavirüs pandemisi değil, son koronavirüs pandemisi de olmayacak. Bundan önce en az dört koronavirüs pandemisi olduğunu biliyoruz, bu da bugün insanlar arasında daimi olarak seyreden dört koronavirüse sebep oldu. Sadece koronavirüs için değil, yeni bir zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) sonucunda yeni bir viral pandemi olma ihtimali her zaman var. SARS-CoV-2 virüsüne en yakın akraba olan en az sekiz koronavirüs biliyoruz. Bunların dışında henüz bilmediğimiz ve SARS veya MERS'e benzeyen yüzlerce koronavirüs olabilir. İnsanlara virüs bulaşma riski her zaman vardı ve hep var olacak ama modern bilim ve halk sağlığı önlemleri sayesinde insanlar her geçen sene bir öncekine göre daha hazırlıklı olacak.”

'VİRAL TEHDİTLER HEP OLACAK'

Covid-19 salgını sonlanmadan başka virüslerin de yayılabileceğine dikkat çeken Dr. Semih Tareen, “Virüsler yeryüzünde milyarlarca senedir mevcut, modern insanlar ise sadece 200 bin senedir var. Dolayısıyla insanlara yönelik viral tehditler her zaman olacak. Zaten şu an bir değil iki pandemi ile uğraşıyoruz: Biri Covid-19, diğeri de AIDS hastalığına sebep olan HIV. Bunların üzerine bir üçüncü pandemi başlama ihtimali her zaman var. Fakat bilimin ışığında ilerleyerek ve bilgi kirliliğinden uzak durarak bu gerçekleri öğrenmeli, bilimin bizden yana olduğunu unutmamalıyız” şeklinde sözlerini noktaladı.