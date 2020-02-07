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Haber Giriş: 07.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Aklanan Trump zaferini kutladı

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Aklanan Trump zaferini kutladı

ABD’de son ayların en önemli gündem maddesi olan azil süreci Başkan Donald Trump’ın Senato’da aklanmasıyla sona ererken, Trump dün Beyaz Saray’da “zafer” konuşması yaptı.

Azil süreci hakkında, “Şeytancaydı, yolsuzdu. Bu başka hiçbir başkanın başına gelmemeli” ifadelerini kullanan Trump, “Aklanma” kelimesinin ne kadar hoşuna gittiğini anlattı. Konuşmasında, Senato’daki oylamada kendisinin suçlu bulunması yönünde oy kullanan tek Cumhuriyetçi senatör Mitt Romney’i de eleştiren Trump, aklanmanın getirdiği ivmeyle yeniden seçileceğini savundu. Kamuoyunda hakim görüş de soruşturmadan Trump’ın kazançlı çıktığı yönünde. 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerine giden yolda anketler ikinci Trump dönemine işaret ediyor. Trump, Ukrayna lideri Zelenski’ye muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlu hakkında soruşturma açması için baskı yapmakla suçlanıyordu.

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