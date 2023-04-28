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Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünya gündeminde! 'Türkiye nükleer güç oluyor'

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#Akkuyu Nükleer#Rusya#Türkiye
Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünya gündeminde Türkiye nükleer güç oluyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 08:30

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne taze yakıtın getirilmesi için düzenlenen tören tüm dünyada ilgi çekti. Uluslararası basın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözlerine geniş yer ayırırken CNN Yunanistan 'Türkiye nükleer güç oluyor' başlığını kullandı.

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Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde kritik bir eşik daha aşıldı.Dün taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santral "nükleer tesis" statüsü kazanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı videokonferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin yüzde 10 oranındaki enerjisini tek başına üreteceğini, 4 reaktörünün olacağını ve 2028 yılına kadar tüm reaktörlerin faaliyete geçeceğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünya gündeminde Türkiye nükleer güç oluyor

WASHİNGTON POST PUTİN'İN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

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Dün düzenlenen tören Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gördü. ABD'li Washington Post gazetesi Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabileceğine dikkat çekerek törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüntülü olarak katıldığını belirtti.

Putin'in “Türk-Rus ilişkilerinde tarihin en büyük projesi” sözlerine vurgu yapan gazete, tesisin güçlü depremlere dayanacak şekilde tasarlandığını bu nedenle de Şubat ayındaki deprem felaketinde hasar görmediğini yazdı.

DEV PROJELER İÇİNDE SON AMİRAL GEMİSİ

EuroNews nükleer santralin Türkiye'nin son dönemde hayata geçirdiği dev projeler içinde en son amiral gemisi olduğuna dikkat çekerken Aljazeera proje ile Türkiye'nin sivil nükleer enerjiye sahip uluslar kulübüne katılacağını yazdı.

İngiliz The Guardian gazetesi, törene canlı bağlantı ile katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın liderliğini övdüğünü  "Türkiye ile her zaman dostluğumuzu ilerletmeye hazırız" mesajı verdiğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünya gündeminde Türkiye nükleer güç oluyor

Rus basını Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki sistemin dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesi olduğunu vurgularken, Erdoğan'ın Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmayı reddettiğini, savaşın sona ermesine aracılık etmeye çalışarak Putin ile iyi ilişkiler sürdürdüğüne dikkat çekti.

YUNANİSTAN: TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ OLUYOR

CNN Yunanistan 'Türkiye nükleer güç oluyor' başlıklı haberinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt yüklemesinin yapıldığını ve operasyonun resmen başladığını duyurdu.

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Nükleer güçler kulübüne katılan Mersin ilindeki Akkuyu Nükleer santralinin, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin bir ürünü olduğuna dikkat çeken CNN Yunanistan, tesisin ülkenin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayabileceğini vurguladı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali dünya gündeminde Türkiye nükleer güç oluyor

Protothema santralin Rus devi Rosatom tarafından inşa edildiğini ve önümüzdeki yıllarda faaliyete geçeceğini belirtti.

Alman basını Türkiye'nin ilk nükleer santralinin gaz ithalatına olan bağımlılığı azaltacağının altını çizerek mega projeye taze nükleer yakıt getirilmesi ile tesisin "nükleer santral" statüsüne kavuştuğunu vurguladı.

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#Akkuyu Nükleer#Rusya#Türkiye

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