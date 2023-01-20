Akıntıya kapılıp 24 gün denizde sürüklendi! Ketçap yiyerek hayatta kaldı...

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Karayip Denizi’nde yer alan Saint Martin Adasındaki limanda Aralık ayında bir tekneyi tamir etmeye çalışan Elvis Francois, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.



Denizcilik bilgisi olmayan ve açık denizde sürüklenen Francois, telefon çekmediği için yardım isteyemedi. Günlerce denizde sürüklenen 47 yaşındaki Francois, 24 gün boyunca 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek hayatta kaldı.



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İçinde bulunduğu teknenin su aldığını anlatan adam yetkililer onu buluncaya kadar elindeki biz bezle teknenin içindeki suyu tahliye etmeye çalıştığını anlattı.Bir imdat sinyali olarak ateş yakmaya çalışan ancak başarısız olanFrancois, daha sonra yelkenlinin gövdesineyazdı. 15 Ocak'ta ayna kullanarak bir uçağa güneş ışınlarını yansıtan adam sonunda dikkat çekmeyi başardı. Uçak mürettebatı durumu Kolombiya donanmasına bildirdi.Donanmanın irtibat kurduğu bir ticari gemi, denizde yaklaşık 1 aydır sürüklenen Francois’i kurtararak liman kenti Cartagena'ya getirdi.Franscoisdiye konuştu.Komutan Carlos Urbano Montes, Perşembe günü yaptığı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen François'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak biraz kilo verdiğini söyledi.

Donanma'dan yetkililer adamın evine dönebilmesi için tıbbi kontrol sonrası göçmenlik bürosuna haber verildiğini bildirdi.