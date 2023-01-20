Akıntıya kapılıp 24 gün denizde sürüklendi! Ketçap yiyerek hayatta kaldı...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER-İHA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 14:59
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Elvis Francois isimli 47 yaşındaki Dominikli adam akıntıya kapılarak denize sürüklendi. Günler sonra Kolombiya donanması sayesinde kurtarılan adam 24 gün boyunca 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek hayatta kaldığını anlattı.
Karayip Denizi’nde yer alan Saint Martin Adasındaki limanda Aralık ayında bir tekneyi tamir etmeye çalışan Elvis Francois, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
Denizcilik bilgisi olmayan ve açık denizde sürüklenen Francois, telefon çekmediği için yardım isteyemedi. Günlerce denizde sürüklenen 47 yaşındaki Francois, 24 gün boyunca 1 şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri yiyerek hayatta kaldı.
İçinde bulunduğu teknenin su aldığını anlatan adam yetkililer onu buluncaya kadar elindeki biz bezle teknenin içindeki suyu tahliye etmeye çalıştığını anlattı.
AYNA KULLANARAK YARDIM İSTEDİ
Bir imdat sinyali olarak ateş yakmaya çalışan ancak başarısız olanFrancois, daha sonra yelkenlinin gövdesine “yardım”
yazdı. 15 Ocak'ta ayna kullanarak bir uçağa güneş ışınlarını yansıtan adam sonunda dikkat çekmeyi başardı. Uçak mürettebatı durumu Kolombiya donanmasına bildirdi.
Donanmanın irtibat kurduğu bir ticari gemi, denizde yaklaşık 1 aydır sürüklenen Francois’i kurtararak liman kenti Cartagena'ya getirdi. KETÇAP, SARIMSAK TOZU VE ET SUYU TABLETLERİ İLE HAYATTA KALDIM
Franscois, “Yirmi dört gün, kara yok, konuşacak kimse yok. Ne yapacağımı bilmiyordum, nerede olduğumu bilmiyordum. Teknede yiyecek yoktu. Ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleri vardı. Et suyu tabletlerini suyla karıştırıp içtim.Bir noktada umudumu yitirdim ve ailemi düşündüm. Donanmaya teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bu hikayemi anlatamayacaktım”
diye konuştu.
Komutan Carlos Urbano Montes, Perşembe günü yaptığı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen François'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak biraz kilo verdiğini söyledi.
Donanma'dan yetkililer adamın evine dönebilmesi için tıbbi kontrol sonrası göçmenlik bürosuna haber verildiğini bildirdi.