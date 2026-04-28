AKINCI TİHA, Flintlock-2026 tatbikatına katıldı: MSB görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Libya’da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi.

Türkiye'den havalanan ve ‘Tek Libya’ ‘Tek Ordu’ hedefiyle tatbikata katılan AKINCI TİHA 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması’nda belirlenen deniz yetki alanı sınırlarını takip ederek tatbikata dahil oldu” ifadeleri kullanıldı.

TATBİKAT GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

MSB, ayrı bir sosyal medya paylaşımında Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntülere yer verildi.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, 13-30 Nisan 2026 tarihlerinde, şiddet yanlısı örgütlere karşı harekat icra eden unsurların eğitilmesi amacıyla meskun mahal safhası ile devam ediyor."