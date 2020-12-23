Akıllı telefon fazladan 1850 adım attırıyor

British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan ve 35 çalışmada 7 bin 454 kullanıcıdan elde edilen verileri birleştiren araştırmada, Avustralyalı uzmanlar teknolojilerin aktivite seviyelerinde küçük ila orta dereceli bir değişikliği tetiklemede başarılı olduğu sonucuna vardı.

HAREKETSİZLİK HASTALIK SEBEBİ

Çalışmanın sonucunda bu uygulamaları kullananların kullanmayanlara oranla günlük ortalama 1850 adım daha fazla attığı ortaya çıktı. Ayrıca fiziksel aktiviteyi teşvik etmesi nedeniyle giyilebilir teknolojik ürünler ile uygulamaların, hareketsizliğin neden olduğu kardiyovasküler hastalıklar ve kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olduğu belirlendi.