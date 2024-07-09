Her yazdığı gerçek olan 'Teknoloji kahininden' yeni tahmin: İnsanlık 2030’dan sonra ölümsüzlük çağına girecek!

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Uzun yıllardır yapay zekâ üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, daha önce içinde yaşadığımız ‘Iphone çağını’ ve yapay zeka teknolojisinin geleceği noktayı öngören ve 1998’e kadar bir bilgisayarın satrançta insanı yeneceğini tahmin eden Ray Kurzweil, yeni kitabında da insanlığın geleceğiyle ilgili çok çarpıcı detayları kaleme aldı.

“The Singularity is Nearer” adlı yeni kitabında Kurzweil, 2045 yılına kadar insanların yapay zekâ ile tamamen birleşerek ölümsüz cyborg’lar haline geleceğini öngörüyor. Dünyanın en tanınmış gelecek bilimcilerinden Ray Kurzweil çok yakın bir gelecekte yapay zekânın insanı geçip daha akıllı hale geleceğini öngörüyor... Ancak bu öngörü yapay zekâyı insanlığa rakip bir düşman olarak görmeyi değil daha umutlu bir geleceği anlatıyor

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İNSANLIK MAKİNELERLE BİRLEŞECEK

Bu sürecin 2029’dan sonra insanlarla makinelerin birleşmesiyle başlayacağını öngören Ray Kurzweil’e göre yapay zekadaki gelişmeler sayesinde, insan zekasının 'beşinci çağı' olarak adlandırılan bu dönemde sevdiklerimizi diriltmeyi ve beyinlerimizi bulut teknolojisine bağlamayı başaracağız.

Ray Kurzweil’in kitabına ismini veren “singularity” yani “tekillik” kavramı yapay zekânın kendini üstel olarak geliştirip insan zekasından kat be kat kuvvetli hale gelerek dünya uygarlığını geri dönülemez bir şekilde değiştireceği varsayımını tarif ediyor.

Kurzweil, kendisi 22 yaşındayken kaybettiği babasının zihnini sanal olarak yeniden oluşturmak için 10 yıldan fazla çalışmış ve başarılı olmuştu

Kurzweil yeni kitabında “Tekillik gerçekleştiğinde bugün doğan bebekler üniversiteden yeni mezun olacaklar. Nihayetinde nanoteknoloji bu eğilimlerin beynimizi buluttaki sanal nöron katmanlarıyla doğrudan genişleterek doruğa ulaşmasını sağlayacak. Bu şekilde yapay zekâ ile birleşeceğiz. Bunlar tarihin en heyecan verici yılları” diyor.

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Kurzweil, 2005 yılında yayınlanan ilk kitabı 'The Singularity is Near'da yaptığı tahminlerin doğru olduğunu, ChatGPT gibi yapay zekâ alanındaki son atılımları 19 yıl önceden yazdığını ve insanlığın gidişatının da açık olduğunu söylüyor.

Bugüne kadarki tüm tahminleri tutan Ray Kurzweil’in yeni kitabında yazdığı en şok edici tahminleri ise şöyle:

ÖLÜLER HAYATA GERİ DÖNECEK

Kurzweil, yapay zeka teknolojisinin ölüleri 'geri getirme' vaadinde bulunduğuna inanıyor. Ünlü gelecek bilimciye göre önce ölen bir kişinin zihni simülasyonlar şeklinde kopyalanacak sonra da bugünkü üç boyutlu printer teknolojisinin gelişmiş haliyle bu kişilere yapay bedenler yapılabilecek.

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Kurzweil'in 22 yaşındayken ölen babasını yapay zeka kullanarak 'geri getirme' girişimleri 10 yıldan daha uzun bir süre önce başlamıştı. Kurzweil bir yapay zeka sistemini kullanarak mektupları, denemeleri ve müzik bestelerini kullandı ve babasının zihninin bir kopyasını yarattı.

Kurzweil’e göre dijital faaliyetlerimiz aracılığıyla zaten nasıl düşündüğümüze ve ne hissettiğimize dair son derece zengin kayıtlar oluşturuyoruz. Ve on yıl içinde bu bilgileri kaydetme, saklama ve düzenleme teknolojilerimiz hızla gelişecek.

Kurzweil, 2020'lerin sonuna kadar insanların “son derece gerçekçi” biyolojik olmayan zihinleri yaratılacak ve ardından da yeniden yapay canlı bedenleri olacak.

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Hatta yeni kitabına göre bu kopyalar daha sonra orijinal kişinin DNA'sından yetiştirilen sibernetik olarak güçlendirilmiş biyolojik bedenlere bile yerleştirilebilir.

Kurzweil, insanların biyolojinin izin verdiğinden daha gelişmiş yapay bedenlere geçeceğini ve 2040'larda bir insanın kopyasını yapmanın mümkün olacağını öngörüyor.

İNSANLAR BİR MİLYON KAT DAHA ZEKİ OLACAK

Kurzeil, insan seviyesinde yapay zekânın ve Elon Musk'ın Neuralink'i gibi beyin çiplerinin gelişiyle tetiklenen, insanın makinelerle birleştiği zekanın “beşinci çağına” girmek üzere olduğumuzu söylüyor.

Kurzweil, 2029'dan sonraki yıllarda insan zekasının, insanların doğrudan makinelere bağlanmasıyla milyonlarca kat artacağına inanıyor.

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Bu şekilde yapay zekâ bir rakip olmaktan ziyade bizim bir uzantımız haline gelecek.





ÖLÜMSÜZLÜK 2030'DA BAŞLIYOR

Kurzweil, insanların 2030 yılına kadar ölümsüzlük için 'kaçış hızına' ulaşmaya başlayacağını öngörüyor.

Bu, sağlık tedavisinde ileriye doğru büyük sıçramalarla desteklenecek.

Yazar, 2030 yılına kadar yapay zekalı biyolojik simülatörlerin klinik deneyleri yıllar yerine saatler içinde yapacağını ve bunun da yeni ilaçlara ve uzun ömürlü tedavilere yol açacağını yazıyor. Kurzweil'in anlattığı "Uzun ömür kaçış hızı” kısaca, çok uzak olmayan bir gelecekte, tıpkı yerçekiminde kaçarken olduğu gibi, insanların ölümün zayıflatıcı çekiminden kaçabileceklerini ve süresiz olarak yaşayabileceklerini öne sürmekte

YAŞAM UCUZLAYACAK VE KOLAYLAŞACAK

Kurzweil, teknolojinin günlük yaşamda devrim yaratacağına, robotların yapı parçaları üreten 3D yazıcıların yardımıyla inanılmaz bir hızla gökdelenler inşa edebileceğine inanıyor.

Yapay zekâ kaynaklı diğer atılımlar, fotovoltaiklerdeki atılımlar yoluyla güneş enerjisinin fiyatını düşürecek ve enerji fiyatını azaltacak. Bu arada robotik maden çıkarma alanındaki atılımlar da hammadde madenciliğinin maliyetlerini düşürecek.

Kurzweil’e göre bu gelişmelerle birlikte 2030’larda bugün lüks sayılan bir düzeyde yaşamak nispeten ucuz olacak.