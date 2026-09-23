Akıllı gözlüklerin karanlık yüzü! Fransa alarmda: Kadınlar şikayetçi

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Akıllı gözlüklerin kamusal alanda kolayca görüntü kaydetmesi ve bu kayıtları çevrim içi platformlara aktarabilmesi, cihazların mahremiyet açısından oluşturduğu riskler gündeme geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, kadınların kamusal alanlarda rızaları dışında akıllı gözlüklerle görüntülerinin kaydedilmesine ilişkin çok sayıda şikayet üzerine soruşturmalar başlatıldı.

Paris Savcılığı, özellikle sosyal medyada kadınların gizlice görüntülenerek bu kayıtların internet ortamında paylaşılması yönünde giderek artan bir eğilim görüldüğünü açıkladı.

PARİS SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Paris Savcılığı, akıllı gözlük kullanımına bağlı gizlilik ihlalleri konusunda şikayetler aldığını bildirdi. Savcılık, "sosyal medyada kadınların rızaları olmadan akıllı gözlüklerle sokakta filme alınması ve bu videoların internette yayınlanması yönünde giderek artan bir eğilim" olduğuna dikkat çekti.

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Kadınların, akıllı gözlük kullanıcılarının özel hayatlarının mahremiyetini ihlal etmesinden şikayetçi olmaları üzerine çok sayıda soruşturma açıldığını kaydeden savcılık, rızası dışında bir kişinin görüntüsünü ya da sözlerini kullanarak üretilen içerikleri yaymanın 2 yıla kadar hapis ve 45 bin euro para cezası olduğunu hatırlattı.

Savcılık ayrıca, bazı olaylarda "eylemlere rıza dışı cinsel temasın eşlik etmesi" halinde cinsel saldırı suçlamasıyla da soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

AKILLI GÖZLÜKLERE KARŞI UYARI

Çocukların ve gençlerin çevrim içi ortamda korunması ve siber zorbalıkla mücadele amacıyla faaliyet gösteren Fransa merkezli e-Enfance derneği de kameralı akıllı gözlüklerle çekilerek internette paylaşılan içeriklerdeki artış konusunda uyarıda bulundu.

Dernek, 8 Eylül itibarıyla kadınlardan yaklaşık 20 ihbar aldığını ve bu vakaların çoğunda Meta marka akıllı gözlüklerin kullanıldığını açıkladı.

AFP'de yer alan haberde, ihbar hattına ulaşan olaylarda benzer bir yöntem izlendiği belirtildi.

Paris'te düzenlenen yıllık bir sokak müzik festivali sırasında yaşanan bir olayda, Meta marka akıllı gözlük takan bir erkek, genç bir kızı gizlice kaydetti ve görüntüleri TikTok, Instagram ve X'te paylaştı.

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Görüntüler kısa sürede viral olurken genç kız, "nefret dolu yorumlar ve ölüm tehditleri" ile karşı karşıya kaldı. Dernek, bu tür olaylarda görüntüsü kaydedilen kişilerin alay konusu haline getirildiğini, kadın düşmanı hakaretlere ve tehditlere maruz bırakıldığını belirtti.

Dernek, bu eylemin amacının "bir tepki uyandırmak, kişiyi rahatsız etmek veya kişiyi utanç verici bir duruma düşürmek" olduğunu bildirdi.

Derneğin sözcüsü Veronique Bechu, akıllı gözlüklerin geliştirilme aşamasından itibaren daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bechu ayrıca, "İçerik üreticileri tanımadıkları kişileri aşağılamayı bir iş modeli haline getirdiğinde, platformlar sıfır tolerans yaklaşımı benimsemeli ve suçluların hesaplarını askıya almalıdır" ifadelerini kullandı.

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AVRUPA'DA AKILLI GÖZLÜKLERE TEPKİ ARTIYOR

Kadınların ve kız çocuklarının gizlice çekilen görüntülerinin internete sızdırılması, Avrupa'da akıllı gözlüklerin kullanımına ilişkin tartışmaları da artırdı.

Aktivistler, bu cihazların kötüye kullanılmasına karşı daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulunurken, İngiltere'de akıllı gözlüklerin satışının yasaklanmasını talep eden bir imza kampanyası da başlatıldı.

META 2025 YILINDA 7 MİLYON AKILLI GÖZLÜK SATTI

ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın, Ray-Ban'in üreticisi EssilorLuxottica ile ortaklaşa geliştirdiği akıllı gözlükler ticari başarı elde etti. Meta, 2025 yılında 7 milyon çift akıllı gözlük sattığını açıkladı.