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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 08.07.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Akılalmaz ölüm... Çim biçerken uçak çarptı!

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Akılalmaz ölüm... Çim biçerken uçak çarptı!

Kanada'da çim biçerken uçak çarpan kadın yaşamını yitirdi. Çin yapımı Nanchang CJ-6 model uçağı kullanan pilot hakkında soruşturma başlatıldı.

Kanada'da akıllara durgunluk veren bir uçak kazası yaşandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Quebec bölgesinde çim biçen kadın uçak kazası kurbanı oldu.

Kimliği açıklanmayan 27 yaşındaki kadının hastaneye kaldırıldığı ancak aldığı yaralardan dolayı kurtarılamadığı açıklandı.

Pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu ancak kontrol amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

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Yapılan resmi açıklamada tek motorlu uçağın inişe hazırlandığı sırada kadına çarptığı bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada talihsiz kadının çim piste ev sahipliği yapan tesiste çalıştığı bilgisinin altı çizildi.

Çin yapımı Nanchang CJ-6 model uçağı kullanan pilot hakkında soruşturma başlatıldı.

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