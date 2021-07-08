Akılalmaz ölüm... Çim biçerken uçak çarptı!
Kanada'da çim biçerken uçak çarpan kadın yaşamını yitirdi. Çin yapımı Nanchang CJ-6 model uçağı kullanan pilot hakkında soruşturma başlatıldı.
Kanada'da akıllara durgunluk veren bir uçak kazası yaşandı.
New York Post'ta yer alan habere göre, Quebec bölgesinde çim biçen kadın uçak kazası kurbanı oldu.
Kimliği açıklanmayan 27 yaşındaki kadının hastaneye kaldırıldığı ancak aldığı yaralardan dolayı kurtarılamadığı açıklandı.
Pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu ancak kontrol amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.
KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?
Yapılan resmi açıklamada tek motorlu uçağın inişe hazırlandığı sırada kadına çarptığı bilgisine yer verildi.
Aynı açıklamada talihsiz kadının çim piste ev sahipliği yapan tesiste çalıştığı bilgisinin altı çizildi.
Çin yapımı Nanchang CJ-6 model uçağı kullanan pilot hakkında soruşturma başlatıldı.