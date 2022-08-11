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Akılalmaz olay! Polisin aradığı suçlu oyuncak ayının içinden çıktı...

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#İngiltere#Polis#Oyuncak Ayı
Akılalmaz olay Polisin aradığı suçlu oyuncak ayının içinden çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 13:54

İngiltere'de otomobil hırsızlığından dolayı uzun süredir aranan zanlı, kız arkadaşının evindeki 5 metrelik oyuncak ayının içinde saklanırken yakalandı. Polisleri bile şaşkına çeviren olay, memurların oyuncak ayının nefes aldığını fark etmesi ile ortaya çıktı.

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Greater Manchester polisinin bugün Twitter hesabından duyurduğu bir operasyon,  sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline geldi.

ARANAN SUÇLU AYICIĞIN İÇİNDEN ÇIKTI

İngiltere'nin Manchester kentinde otomobil hırsızlığı nedeni ile uzun süredir aranan zanlı, kız arkadaşının evindeki devasa oyuncak ayının içinden çıktı.

Akılalmaz olay Polisin aradığı suçlu oyuncak ayının içinden çıktı...

MAYIS AYINDAN BERİ ARANIYORDU...

Yaklaşık 10 bin dolar değerindeki bir aracı çalması nedeni ile polisin Mayıs ayının ortalarından beri aradığı 18 yaşındaki Joshua Dodson, şimdiye kadar kaçmayı başarsa da son olarak saklandığı kız arkadaşının evinde yakayı ele verdi.

Akılalmaz olay Polisin aradığı suçlu oyuncak ayının içinden çıktı...

Araç hırsızlığından tutuklanan 18 yaşındaki Joshua Dodson

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KÖŞEDE DURAN AYICIĞIN NEFES ALDIĞINI FARK ETTİLER

Zanlının saklandığı yeri öğrenen Manchester polisi, Dodson'ın kız arkadaşının evine bir baskın düzenledi. Evin içinde arama yapan memurlar köşede duran devasa ayıcığın nefes aldığını fark edene kadar adam hiç bir yerde görünmüyordu.

5 metrelik ayıcığı incelemeye başlayan polisler, oyuncağın içinde saklanan genci gördüklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

POLİS TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Oyuncak ayının içinden çıkarılan adam polis tarafından tutuklandı ve 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis ilginç olayın fotoğraflarını ve detaylarını Twitter hesabından paylaştı ve suçlunun artık parmaklıklar arkasında olduğunu belirtti.

Akılalmaz olay Polisin aradığı suçlu oyuncak ayının içinden çıktı...

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#İngiltere#Polis#Oyuncak Ayı

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