AkÄ±lalmaz olay KÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen aracÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼

AkÄ±lalmaz olay! KÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen aracÄ±n üzerine düÅŸtü
Almanyaâ€™da kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen aracÄ±n Ã¼zerine kazma dÃ¼ÅŸtÃ¼. ÅžofÃ¶r son anda kurtuldu.
Almanyaâ€™nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya eyaletine baÄŸlÄ± KÃ¶ln ÅŸehrinde bulunan inÅŸaat iskelesinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§inin elindeki kazma dÃ¼ÅŸerek, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen aracÄ±n tavanÄ±na saplandÄ±. 61 yaÅŸÄ±ndaki araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kazadan son anda kurtuldu. Yetkililer, binada Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§inin dengesini kaybettiÄŸini ve elindeki kazmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtilirken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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