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Akılalmaz olay! Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar...

#Pakistan#Hamile#Çivi
Akılalmaz olay Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar...

Pakistan'da hamile bir kadın üç kız çocuğundan sonra dördüncü bebeğinin erkek olması için inanılmaz bir yönteme başvurdu.

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Pakistan'da hamile bir kadın kafasındaki 5 cm'lik bir çivi ile Peşaver kentindeki Lady Reading Hospital hastanesine başvurdu. İlk başta kaza gibi görünen olayın perde arkası ise sağlık ekiplerini bile şoke etti.

KOCASI BOŞANMAKLA TEHDİT ETTİ

3 kız çocuğu olan anne karnındaki bebeğin de kız olduğunu öğrendikten sonra kocasının 'terk etme' tehditleri karşısında çaresiz kalıp akılalmaz bir yönteme başvurdu.

ERKEK ÇOCUĞU İÇİN AKILMAZ ÖNERİ

Kimliği açıklanmayan kadın kocasının tehditleri sonrası kendine bir şifacı buldu. Sözde şifacı çaresiz kadına erkek çocuğuna sahip olmak için kafasına çivi çakılması ve bu sırada ilahiler söylenmesi gerektiğini söyledi.

Akılalmaz olay Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar...

BAŞTA 'KENDİM YAPTIM' DEDİ

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Durumun kontrolden çıkması ile hastanenin yolunu tutan kadın doktorlara ilk başta çiviyi kendisinin çaktığını söylese de daha sonra bu eylemi şifacının gerçekleştirdiğini kabul etti.

Akılalmaz olay Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar...

ŞANS ESERİ BEYNE DENK GELMEMİŞ

Doktor Haider Khan, hamile kadının çiviyi kafasından pense ile çıkarmaya çalıştığı ancak başaramayınca hastaneye geldiğini açıkladı. Khan, "Buraya geldiğinde bilinci tamamen açıktı ama çok acı çekiyordu. Şifacı karnındaki bebeğin kız olduğu ultrasonla kanıtlanmasına rağmen ona erkek çocuk sahibi olabileceğini söylemiş ve kafasına çivi çakmış.  Çekilen röntgen çivinin kadının kafasının üzerine çakıldığı ancak şans eseri beyni ıskaladığını gösterdi." dedi.

Akılalmaz olay Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar...

POLİS HER YERDE ŞİFACIYI ARIYOR

Doktorlar kadının kafasındaki çiviyi yaptıkları ameliyatla çıkardılar. Çekilen röntgen görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüler sonrası deveye giren polis her yer de şifacı kadını arıyor. Yerel polis şefi Abbas Ahsan sahtekarın yakalanması için özel bir ekip kurulduğunu ve CCTV görüntülerinin titizlikle izlendiğini belirtti.

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