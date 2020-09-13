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Haber Giriş: 13.09.2020 - 01:24 | Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Elini bilerek testereyle kesti

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Akılalmaz olay! Elini bilerek testereyle kesti
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Slovenya'da 22 yaşındaki bir kadın, sigorta tazminatından yararlanabilmek için kasten elini kesti. Ağaç dallarını keserken elinin koptuğunu öne süren kadın, dolandırıcılıktan suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 farklı sigorta şirketiyle anlaşma imzalayan Julia Adlesic’in 1 milyon Euro tutarında tazminat almak amacıyla, sol elini döner testereyle kestiği bildirildi. Adlesic’in erkek arkadaşıyla babası Adlesic’i hastaneye götürürken kesik el evde bırakıldı ve elin Adlesic’in ağaç dallarını keserken koptuğu iddia edildi. Polisin evde kesik eli bulmasının ardından Adlesic’in eli yerine dikildi.

Olayın yaşanmasından birkaç gün önce Adlesic’in erkek arkadaşının internette ‘protez el’ araştırması yaptığı ortaya çıktı.

Adlesic'in 30 yaşındaki erkek arkadaşı, Adlesic’i teşvik etmek suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Partnerinin babasına verilen 1 yıllık hapis cezası ise ertelendi.

Duruşmada suçlamaları reddederek elini asla bilerek kesmediğini söyleyen Adlesic, “Kimse bu şekilde sakat kalmak istemez. Gençliğim mahvoldu. 20 yaşımda elimi kaybettim ve bunun nasıl olduğunu yalnızca ben biliyorum” dedi.

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