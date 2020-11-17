MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAkılalmaz olay! Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı
GeriDünya Akılalmaz olay! Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Akılalmaz olay! Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akılalmaz olay! Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı
Abone Olgoogle-news

ABD'de Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağı Yakutat Havaalanı’na iniş yaptığı esnada pistte bulunan boz ayıya çarptı.

Olay, ABD’nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havaalanı’nda meydana geldi. İniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı. Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ve ufak çaplı hasar aldığı ifade edildi. Boz ayının öldüğü açıklanırken, yavrusunun kaza sağ olarak kurtulduğu ifade edildi. Olay sonrasında uçaktaki yolcu veya mürettebattan yaralanmadığı kaydedildi. Yolcu uçağının hangara çekildiği açıklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle