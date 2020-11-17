Akılalmaz olay! Boeing tipi yolcu uçağı boz ayıya çarptı

Olay, ABD’nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havaalanı’nda meydana geldi. İniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı. Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ve ufak çaplı hasar aldığı ifade edildi. Boz ayının öldüğü açıklanırken, yavrusunun kaza sağ olarak kurtulduğu ifade edildi. Olay sonrasında uçaktaki yolcu veya mürettebattan yaralanmadığı kaydedildi. Yolcu uçağının hangara çekildiği açıklandı.