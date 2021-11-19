Akılalmaz Kovid vurgunu! Çocuklarını bırakıp kaçtılar…

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43 yaşındaki Richard Ayvazyan ve 37 yaşındaki karısı Marietta Terabelian, yaşlı ya da ölen kişilerin bilgileri ile sahte kimlikler oluşturup pandemiden etkilenen küçük işletmelere ve insanlara yönelik yardım fonundan para talebinde bulundu.

20 MİLYON DOLAR TOPLADILAR

Ayvazyan kendisi gibi hükümlü birkaç kişiyle birlikte çalışarak 150 sahte yardım kredisi başvurusunda bulunup 20 milyon dolar para topladı. Savcı, çiftin parayı Tarzana, Glendale ve Palm Desert’da lüks evler ve diğer lüks eşyaların yanı sıra altın paralar, mücevherler, lüks saatler, tasarım çantalar ve bir Harley Davidson motosikleti satın almak için kullandığını söyledi. Çift ve Ayvazyan’ın kardeşi Artur, 25 Haziran’da elektronik dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve banka dolandırıcılığı komplosu kurmaktan suçlu bulundular.



ÇOCUKLARINI BIRAKIP KAÇTILAR



29 Ağustos’ta çocuklarına “Bir gün yine birlikte olacağız. Bu bir veda değil, kısa bir ayrılık” diyen bir not bırakarak kaçtılar. Çift, ABD Bölge Yargıcı Stephen V. Wilson tarafından gıyaben mahkum edildi. Ayvazyan’a 17, Terabelian’a 6 yıl hapis cezası verildi. Artur Ayvazyan’a da 5 yıl federal hapis cezası verildi.



LA Times’ın haberine göre, çiftin çocukları mahkeme salonunda hakimin ebeveynleri ve amcalarına verdiği cezayı dinlerken gözle görülür bir şekilde perişan oldu. 13, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuk, Ayvazyan’ın avukatına göre büyükanne ve büyükbabalarıyla yaşıyor.



KAÇMALARI CEZAYI AĞIRLAŞTIRDI



Kararın açıklandığı duruşmada Yargıç Wilson, Ayvazyan’ı “sıklıkla görülen, yasalara aldırmayan soğuk kalpli dolandırıcılardan biri” olarak nitelendirdi ve “Fırsat verilirse başka bir sahtekarlık uyduracaktı, çünkü bu sahtekarlıktan bahsetme şekli onun yaşam tarzının bu olduğunu gösteriyor” dedi.



Ayvazyan’ın Avukatı, Ashwin J. Ram, Ayvazyan’ın altı yıllık bir ceza alması gerektiğini, mahkeme salonunda olmayışının hakimi onu kiliseye giden, ailesine düşkün meşru bir işadamı olduğunu görmesini zorlaştırdığını söyledi.



FBI, Ayvazyan ve Terabelian’ın tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 20 bin dolar ödül teklif ediyor.