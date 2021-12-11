Akılalmaz görüntü: Maymununa kokain içirip üstüne sifonu çekti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
İstanbullular dikkat Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayınİstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar... Güzel havaya aldanmayın#Meteoroloji
İstanbulda kritik toplantı Bakan Nebati iş dünyasıyla bir araya geldiİstanbul'da kritik toplantı! Bakan Nebati iş dünyasıyla bir araya geldi#Nureddin Nebati
ABD felakete uyandı Vali, korkunç bilançoyu duyurdu: En az 50 ölüABD felakete uyandı! Vali, korkunç bilançoyu duyurdu: En az 50 ölü#ABD
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Evlilik ve maaş vaadine inandı, evraklara parmak bastı... Hayatının şokunu yaşadıEvlilik ve maaş vaadine inandı, evraklara parmak bastı... Hayatının şokunu yaşadı#Kahramanmaraş
Acımadan satıyorlar Süt üreticide 3.3 lira, markette 18 liraAcımadan satıyorlar! Süt üreticide 3.3 lira, markette 18 lira! #Süt
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Doktor Whiteın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mıDoktor White'ın hikayesi... Çağının ötesinde bir dahi mi yoksa Frankenstein mı?#Robert White
Başhekimden kendisi hakkında suç duyurusu: Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorumBaşhekimden kendisi hakkında suç duyurusu: Gerekirse yargılanıp bedelini ödemek istiyorum#Kocaeli
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Birinin ailesinin adaları var, diğeri parayla oynuyor: Dünyanın en zengin gelinleriBirinin ailesinin adaları var, diğeri parayla oynuyor: Dünyanın en zengin gelinleri#Tatiana Santo Domingo
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
HABERLERDünya Haberleri

Akılalmaz görüntü: Maymununa kokain içirip üstüne sifonu çekti!

#İngiltere#Galler#Maymun
Akılalmaz görüntü: Maymununa kokain içirip üstüne sifonu çekti

Galler'de maymununa kokain ikram eden ve üstüne sifon çeken bir kadının ömür boyu hayvan bakması yasaklandı.

Haberin Devamı

Newport kentinden 38 yaşındaki Vicki Holland'a 12 haftalık hapis cezasının yanı sıra 12 ay da ertelenmiş hapis cezası verildi.

Üç ayrı suç işlediğini kabul eden Holland, 420 sterlinlik mahkeme masrafı ve 128 sterlin de ceza ödeyecek.

Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu'ndan (RSPCA) Sophie Daniels, videoyu gördükten sonra ipek maymununun durumuna dair derin bir endişe duyduklarını söyledi:

"Zanlının cep telefonundan çıkan bir videoda ipek maymununa kokain ikram ettiği görülürken bir diğerinde de korktuğu çok bariz olan hayvanı klozetin içine koyarak sifon çektiği yer alıyor.

"Görüntülerde Holland bağırıyor, küfrediyor ve gülüyor. Korkudan donakalan maymun ise klozetin kenarlarına tutunabilmeye çalışıyor.

"Bağımsız bir veteriner de hayvanın gereksiz acı çektiği yönünde rapor verdi ."

Akılalmaz görüntü: Maymununa kokain içirip üstüne sifonu çekti


Maymunun durumu, polislerin Holland'ın telefonunda bulduğu videolardan sonra ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Videoların ortaya çıkmasından sonra polisler Holland'ın evinde arama yaptı fakat kadın maymunu bir hafta önce başkasına sattığını öne sür

Sonradan bulunan ipek maymunu RSPCA'ya teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Galler#Maymun

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat