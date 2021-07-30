Akılalmaz görüntü: Brezilya karla kaplandı!

Hava sıcaklığının rekor seviyede düştüğü Brezilya kar yağışlarının etkisinde kaldı.

Meteoroloji şirketi Somar Meteorologia, Rio Grand do Sul eyaletinde 40’tan fazla şehirde buzlanma olayı yaşandığını ve en az 33 belediyede kar yağışı olduğunu bildirdi.

Ülkenin güneyinde 28 Temmuz'da başlayan kar yağışı da devam ediyor. Hava sıcaklıklarının Parana ve Santa Catarina eyaletlerinde de düşmesi bekleniyor.

Bu arada, şiddetli soğuklardan çok sayıda kahve, şeker kamışı ve portakal ekim alanı da etkilendi.

Dünyanın önde gelen kahve üreticisi konumundaki Brezilya’nın soğuk havalarla karşı karşıya kalması uluslararası kahve ve şeker fiyatlarını yükseltti.

Brezilyalılar 30 Temmuz'da yılın en soğuk gününe uyanırken kar saatte 80 kilometre hızla esen korkunç rüzgarla birlikte geldi. Rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklıkları -8 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava dalgası ve kar yağışının Sao Paolo'ya doğru ilerlemesi bekleniyor. Kutuplardan gelen soğuk hava ve kar yağışının devam edeceği ve bölge ülkeleri de etkisi altına alabileceği belirtildi.

Reuters'ta yer alan haberde kamyon şoförü Iodor Goncalves Marques "62 yaşındayım ve hiç kar görmemiştim, biliyor musunuz? Doğanın güzelliğini görmek tarif edilemez bir şey" açıklamasını yaptı.

Brezilyalılar kar yağışından memnun ve alışık olmadıkları bu doğa olayını görebildikleri için mutlu olduklarını belirtiyorlar.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor