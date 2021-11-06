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Akılalmaz göç planı! Uçağa acil iniş yaptırdılar...

#İspanya#Fas#Yasadışı Göç
Akılalmaz göç planı Uçağa acil iniş yaptırdılar...

İspanya'nın Mayorka Adası'ndaki Son Sant Joan Havaalanı'nın dün akşam geçici olarak iniş kalkışlara kapatılmasına neden olan Fas uçağının acil iniş yapma gerekçesinin arkasında, düzmece bir yasa dışı göç organizasyonun olduğu ortaya çıktı.

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Ülkenin doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na dün akşam saat 20.00 sıralarında "Air Arabia Maroc" hava yoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçak, yolculardan birinin ciddi sağlık problemi olduğu gerekçesiyle acil iniş yaptı.

'DİYABET KOMASI' DEDİLER

İspanyol polisinden verilen bilgilerde, uçağın acil iniş yapmasına neden olan ve diyabet komasına girdiği iddia edilen yolcunun hastanede yapılan kontrollerde tamamen sağlıklı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hasta numarası yapan 34 yaşındaki Fas vatandaşı yolcunun, polis tarafından gözaltında tutulduğu, yasa dışı göçü teşvik ve havaalanı trafiğini tehlikeye atmak suçlarından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

20 KİŞİ PİSTE ATLAYIP İSPANYAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Diğer yandan söz konusu kişinin hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan çoğu Faslı olan 20'si piste atlayarak, yasa dışı yollardan İspanya'ya giriş yapmaya çalıştı.

11'İ YAKALANDI

Polis, kaçak yolculardan şimdiye kadar 11'ini yakalarken, diğerlerinin aranmasına devam ediyor.

40 UÇUŞ AKSADI

Pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanı gece boyunca uçuşlara kapalı tutulurken, 13 uçağın İspanya'nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirildiği ve 40 kadar uçuşun da aksadığı açıklandı.

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#İspanya#Fas#Yasadışı Göç

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