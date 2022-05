Akılalmaz anları kaydetti! Rus tankı böyle havaya uçtu

Çin devlet televizyonu Phoenix için çalışan bir gazetecinin Mariupol yakınlarında çektiği bir video sosyal medyanın en çok izlenen görüntülerinden biri haline geldi. Bir Rus tankının yolda seyrederken bir anda büyük bir gürültüyle ve ortalığa saçılan alevlerle yok olduğu o anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Görüntüleri çekip basına servis eden gazeteci yaşadığı inanılmaz anda kendisi de patlamadan etkilenmemek için aniden frene basmak zorunda kaldığını anlatıyor.

Bu çok büyük patlamayı yaratabilmek için ne tür bir silahın kullanıldığı belli değil, ancak uzmanlar böyle bir patlamayı tetiklemek için oldukça ağır bir silah kullanıldığı konusunda hemfikir. Olay anına şahit olanlar şaşkınlıktan küçük dilini yuttu

MUHABİR CANINI ZOR KURTARDI

Öte yandan tankın kulesi, Mariupol'e giden işlek yolun üzerinde 76m havaya uçarken kusursuz bir şekilde bozulmadan kaldı.

Phoenix TV, haberi paylaşırken şu ifadeye yer verdi:

“Muhabir Lu Yuguang, doğu Ukrayna'daki röportaj sırasında ölümden kurtuldu [çünkü] sürücünün tehlikeden kaçınmak için acil şekilde yavaşlaması gerekti ve bu da oldukça tehlikeli bir duruma yol açtı.”

#Ukraine: A Russian tank lost it's turret outside Mariupol on May 6th.



According to the original source (Chinese Phoenix Television), it was a T-72B3 & was taken out 6km from the “humanitarian corridor” in the city. Quite curious that area was still harassed by UA forces. pic.twitter.com/lLG0pVpxyd