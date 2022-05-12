Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Akılalmaz anları kaydetti! Rus tankı böyle havaya uçtu

#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ
Akılalmaz anları kaydetti Rus tankı böyle havaya uçtu

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ettiği günden beri cepheden gelen görüntülerde havaya uçurulup kullanılmaz hâle gelen Rus tanklarının fotoğrafları gündemden düşmüyor. Ancak Çinli bir gazeteci tarafından kayıt altına alınan ve Çin devlet televizyonlarında yayınlanan bir video tüm bu fotoğrafların önüne geçecek nitelikte. İşte tam o an ve ardındaki hikâye...

Haberin Devamı

Çin devlet televizyonu Phoenix için çalışan bir gazetecinin Mariupol yakınlarında çektiği bir video sosyal medyanın en çok izlenen görüntülerinden biri haline geldi. Bir Rus tankının yolda seyrederken bir anda büyük bir gürültüyle ve ortalığa saçılan alevlerle yok olduğu o anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Görüntüleri çekip basına servis eden gazeteci yaşadığı inanılmaz anda kendisi de patlamadan etkilenmemek için aniden frene basmak zorunda kaldığını anlatıyor.

Bu çok büyük patlamayı yaratabilmek için ne tür bir silahın kullanıldığı belli değil, ancak uzmanlar böyle bir patlamayı tetiklemek için oldukça ağır bir silah kullanıldığı konusunda hemfikir.

Akılalmaz anları kaydetti Rus tankı böyle havaya uçtu
Olay anına şahit olanlar şaşkınlıktan küçük dilini yuttu

Haberin Devamı

MUHABİR CANINI ZOR KURTARDI

Öte yandan tankın kulesi, Mariupol'e giden işlek yolun üzerinde 76m havaya uçarken kusursuz bir şekilde bozulmadan kaldı.

Gözden Kaçmasın

Avantaj durumu değişti Ukrayna artık Rusyadan daha çok tanka sahipAvantaj durumu değişti! Ukrayna artık Rusya'dan daha çok tanka sahipHaberi görüntüle

Phoenix TV, haberi paylaşırken şu ifadeye yer verdi:

“Muhabir Lu Yuguang, doğu Ukrayna'daki röportaj sırasında ölümden kurtuldu [çünkü] sürücünün tehlikeden kaçınmak için acil şekilde yavaşlaması gerekti ve bu da oldukça tehlikeli bir duruma yol açtı.”

 

Çinli televizyon kanalı Phoenix Satellite TV, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rus Askeri Örgütü tarafından sivillerin tahliyesini görüşmek üzere 6 Mayıs'ta Mariupol’deki Azovstal Çelik Fabrikasına gitmek üzere doğu Ukrayna'dan bir ön cephe röportaj ekibi gönderdi.

Televizyonun muhabiri de haber yapmak için yola düşmüşken bu akılalmaz görüntüyle karşılaştı.

Akılalmaz anları kaydetti Rus tankı böyle havaya uçtu
Rus tankları sık sık Ukrayna saldırılarında hedef alınıyor ve kullanılmaz hale geliyor

'YÜRÜYEN TABUTLAR'

Saldırı görüntüleri, savunma uzmanlarının Rus tanklarında 'kutudaki kriko' etkisi olarak adlandırdıkları şeyin en son örneği gibi görünüyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kendi küçük, etkisi büyük Herkes neden Yılan Adasının peşindeKendi küçük, etkisi büyük! Herkes neden Yılan Adası'nın peşinde?Haberi görüntüle

Körfez Savaşı'na kadar uzanan bu ölümcül tasarım hatası, Putin'in savaş silahlarını olan tankları 'hareketli tabutlardan' haline getiriyor.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'ndeki Rus Çalışmaları Programı danışmanı Sam Bendett, CNN'e konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Rus tanklarında tanık olduğumuz şey bir tasarım hatası. Düşmandan gelen her başarılı vuruş tankın içindeki cephaneyi hızla ateşleyerek büyük bir patlamaya neden olur ve taret tam anlamıyla havaya uçar.”

BATILI ORDULAR DURUMUN FARKINDA

Batılı ordular ise Rus tanklarındaki bu kusurdan ders aldılar ve artık tanklarının mühimmatı bölümlere ayrılmış durumda.

Gözden Kaçmasın

Rusyaya Donbasta soğuk duş Ağır zayiat verildiRusya'ya Donbas'ta soğuk duş! Ağır zayiat verildiHaberi görüntüle

Akılalmaz anları kaydetti Rus tankı böyle havaya uçtu
Tasarım hatasına sahip Rus tanklarını Javelin'lerle vurup yok etmek çok kolay

Haberin Devamı

Rus ve Sovyet zırhı araçları konusunda uzman olan Steven Zaloga, askeri site Task & Purpose'a şunları söyledi:

"Mühimmat ateşinin ardından gelen bir saldırının video görüntülerini izlerseniz, tipik olarak olan karşılaşacağınız şey, bir veya bir veya iki itici kovanın patlamasıdır çünkü bu bir penetrasyon yaratır ve her şeyi havaya uçurur. Üstelik ilk itici kovanın patlaması daha fazlasını da tetikleme eğilimindedir. Ve böylece, bir itici gaz kutusunun veya birkaç itici gaz kutusunun patladığı ve ardından otomatik yükleyicideki istifin, temelde bir dizi havai fişek gibi patlayarak havaya yükseldiği bir an yaşanır."

Gözden Kaçmasın

Rus tanklarını yürüyen tabutlar haline getiren ölümcül tasarım hatasıRus tanklarını 'yürüyen tabutlar' haline getiren ölümcül tasarım hatası!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Rusya neden bu kadar çok tank kaybettiRusya neden bu kadar çok tank kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ

BAKMADAN GEÇME!

Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline
Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

Bu nasıl doktor Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

Bu nasıl doktor? Yüzlerce kadını kendi spermiyle hamile bıraktı! Çocuklarının sayısı bilinmiyor...

#Donald Cline
Herkes aynı soruyu soruyor Terra ve Lunada büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

Herkes aynı soruyu soruyor! Terra ve Luna'da büyük çöküş... Uzmanlar yorumladı, yatırımcılar dikkat

#Enver Erkan
2024te neler olacak Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

2024'te neler olacak? Trump adım adım başkanlık koltuğu için geliyor…

#Donald Trump