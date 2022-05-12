Akılalmaz anları kaydetti! Rus tankı böyle havaya uçtu

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Çin devlet televizyonu Phoenix için çalışan bir gazetecinin Mariupol yakınlarında çektiği bir video sosyal medyanın en çok izlenen görüntülerinden biri haline geldi. Bir Rus tankının yolda seyrederken bir anda büyük bir gürültüyle ve ortalığa saçılan alevlerle yok olduğu o anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Görüntüleri çekip basına servis eden gazeteci yaşadığı inanılmaz anda kendisi de patlamadan etkilenmemek için aniden frene basmak zorunda kaldığını anlatıyor.

Bu çok büyük patlamayı yaratabilmek için ne tür bir silahın kullanıldığı belli değil, ancak uzmanlar böyle bir patlamayı tetiklemek için oldukça ağır bir silah kullanıldığı konusunda hemfikir. Olay anına şahit olanlar şaşkınlıktan küçük dilini yuttu

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MUHABİR CANINI ZOR KURTARDI

Öte yandan tankın kulesi, Mariupol'e giden işlek yolun üzerinde 76m havaya uçarken kusursuz bir şekilde bozulmadan kaldı.

Phoenix TV, haberi paylaşırken şu ifadeye yer verdi:

“Muhabir Lu Yuguang, doğu Ukrayna'daki röportaj sırasında ölümden kurtuldu [çünkü] sürücünün tehlikeden kaçınmak için acil şekilde yavaşlaması gerekti ve bu da oldukça tehlikeli bir duruma yol açtı.”

#Ukraine: A Russian tank lost it's turret outside Mariupol on May 6th.



According to the original source (Chinese Phoenix Television), it was a T-72B3 & was taken out 6km from the “humanitarian corridor” in the city. Quite curious that area was still harassed by UA forces. pic.twitter.com/lLG0pVpxyd — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 11, 2022

Çinli televizyon kanalı Phoenix Satellite TV, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rus Askeri Örgütü tarafından sivillerin tahliyesini görüşmek üzere 6 Mayıs'ta Mariupol’deki Azovstal Çelik Fabrikasına gitmek üzere doğu Ukrayna'dan bir ön cephe röportaj ekibi gönderdi.

Televizyonun muhabiri de haber yapmak için yola düşmüşken bu akılalmaz görüntüyle karşılaştı. Rus tankları sık sık Ukrayna saldırılarında hedef alınıyor ve kullanılmaz hale geliyor

'YÜRÜYEN TABUTLAR'

Saldırı görüntüleri, savunma uzmanlarının Rus tanklarında 'kutudaki kriko' etkisi olarak adlandırdıkları şeyin en son örneği gibi görünüyor.

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Körfez Savaşı'na kadar uzanan bu ölümcül tasarım hatası, Putin'in savaş silahlarını olan tankları 'hareketli tabutlardan' haline getiriyor.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'ndeki Rus Çalışmaları Programı danışmanı Sam Bendett, CNN'e konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Rus tanklarında tanık olduğumuz şey bir tasarım hatası. Düşmandan gelen her başarılı vuruş tankın içindeki cephaneyi hızla ateşleyerek büyük bir patlamaya neden olur ve taret tam anlamıyla havaya uçar.”

BATILI ORDULAR DURUMUN FARKINDA

Batılı ordular ise Rus tanklarındaki bu kusurdan ders aldılar ve artık tanklarının mühimmatı bölümlere ayrılmış durumda.

Tasarım hatasına sahip Rus tanklarını Javelin'lerle vurup yok etmek çok kolay

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Rus ve Sovyet zırhı araçları konusunda uzman olan Steven Zaloga, askeri site Task & Purpose'a şunları söyledi:

"Mühimmat ateşinin ardından gelen bir saldırının video görüntülerini izlerseniz, tipik olarak olan karşılaşacağınız şey, bir veya bir veya iki itici kovanın patlamasıdır çünkü bu bir penetrasyon yaratır ve her şeyi havaya uçurur. Üstelik ilk itici kovanın patlaması daha fazlasını da tetikleme eğilimindedir. Ve böylece, bir itici gaz kutusunun veya birkaç itici gaz kutusunun patladığı ve ardından otomatik yükleyicideki istifin, temelde bir dizi havai fişek gibi patlayarak havaya yükseldiği bir an yaşanır."