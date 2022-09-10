Akılalmaz anlar... Tekneleri balinaya çarptı! Okyanusta can pazarı: 5 kişi öldü!

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Yetkililer, bu sabah Yeni Zelanda'da içinde bulundukları küçük kiralık teknenin bir balinayla çarpışması sonucu alabora olmasının ardından beş kişinin öldüğünü söyledi. Teknede bulunan 6 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Polis, 8,5 metrelik teknenin Güney Adası kasabası Kaikōura yakınlarında devrildiğini söyledi. Polis, kazanın nedenini araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Kaikōura Polis Çavuşu Matt Boyce bunu yıkıcı ve benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendirdi.

Boyce, "Dualarımız, mağdurlar ve aileleri, yerel toplulukları ve acil servis personeli de dahil olmak üzere ilgili herkesle birlikte" dedi. TÜM CESETLER SUDAN ÇIKARILDI, YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

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Polis dalgıçlarının ölenlerin hepsinin cesetlerini bulduğunu söyledi.

Hayatta kalan altı kişinin hepsinin yerel bir sağlık merkezinde stabil durumda olduğunu söyleyen yetkililer yaralılardan birinin önlem olarak Christchurch kentindeki bir hastaneye nakledildiğini söyledi.

Kaikōura Belediye Başkanı Craig Mackle, Associated Press'e, kaza sırasında suyun sakin olduğunu ve teknenin ters dönmesinin, suyun altından bir balinanın su yüzüne çıkması nedeniyle yaşanmış olabileceğini aktardı. TEKNEYE BALİNA ÇARPTI!

Yetkililer bölgede bazı ispermeçet balinaları olduğunu ve ayrıca okyanuslar arasında seyahat eden bazı kambur balinalar olduğunu söyledi.

Craig Mackle, yerel halkın gün boyunca kurtarma çabalarına yardım ettiğini, ancak şehirdeki ruh halinin 'kasvetli' olduğunu, çünkü suyun çok soğuk olduğunu ve denize düşen herkesin akıbetinden korktuklarını söyledi.

Mackle, bölgede sıkça görülen balinaların sayısı göz önüne alındığında, geçmişte bir tekne ile balinanın çarpışma olasılığını düşündüğünü söyledi.

Daha önce böyle bir kaza duymadığını da ekleyerek, “Bunun olabileceği her zaman aklımızın bir köşesinde” dedi. "BURADA BÖYLE KAZALARIN OLMASI ÇOK OLASI"

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Mackle, teknenin tipik olarak balık avlama gezileri için kullanılan bir charter teknesi olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda haber ajansı Stuff, yolcuların bir kuş meraklıları grubuna ait olduğunu bildirdi.

Polis, ölenlerin akrabalarına hala haber verdiklerini ve kurbanların isimlerini henüz kamuoyuna açıklayamadıklarını söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Görgü tanığı Vanessa Chapman, Stuff'a kendisinin ve bir grup arkadaşının Kaikōura yakınlarındaki Goose Bay'den kurtarma çabalarını izlediğini söyledi.

Kadın, bir gözetleme noktasına vardığında, devrilmiş bir teknenin üzerinde oturan ve kollarını sallayan bir kişi gördüğünü söyledi. Chapman, iki dalgıç suya atlamadan önce iki kurtarma helikopteri ve üçüncü bir yerel helikopterin de suyun üstünde daire çizdiğini söyledi.

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Görgü tanıkları teknenin üstündeki kişinin kurtarıldığını ve ikinci bir kişinin sudan çekildiğini gördüklerini söyledi. BÖLGE POPÜLER BİR BALİNA GÖZLEM NOKTASI

Yeni Zelanda’nın Kaikōura bölgesi popüler bir balina gözlem yeri. Bölgede deniz dibi kıyıdan hızla uzaklaşarak kıyıya yakın derin sular oluşturur.

Bu sebeple bir dizi işletme de, turistlerin balinaları, yunusları ve diğer deniz canlılarını yakından görebilmeleri için tekne gezileri veya helikopter gezileri düzenler.