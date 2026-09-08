Akıl tutulması: Soykırımcıya kahraman gibi cenaze

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Soykırımcı Sırp general Ratko Mladiç’in önceki hafta Lahey’de ölmesinin ardından devlet töreni düzenleme planından uluslararası tepkiler üzerine vazgeçen Sırbistan, savaş suçlusunu dün Belgrad’da devlet törenini aratmayacak görkemli bir cenazeyle uğurladı. Bosna Kasabı’nın tabutu dün sabah saat 07.00’den itibaren Aziz Luka Kilisesi’nde ziyarete açılırken, binlerce kişi daha ilk saatlerden itibaren kilisenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Üzerine Mladiç’in şapkası ve kılıcı yerleştirilen tabutun başında üniformalı askerler ve savaş gazileri nöbet tuttu. Mladiç’in destekçilerden bazıları eğilerek tabutu öperken, kiliseye sığmayan binlerce kişi ise ellerinde Sırp bayraklarıyla dışarıda bekledi. Törenin kilise dışından da takip edilebilmesi için ise avluya dev ekranlar kuruldu.

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BAKANLAR DA TÖRENDEYDİ

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije’nin yönettiği törende Sırbistan hükümetini ise adeta bir bakanlar heyeti temsil etti. Savunma Bakanı Bratislav Gasiç, Adalet Bakanı Nenad Vujic, Kültür Bakanı Nikola Selakoviç ve Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisiç’in yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı Aleksandar Vulin de törende yer aldı. Öte yandan “başka planları” olduğu gerekçesiyle cenazeye katılmayacağını günler öncesinden açıklayan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in oğlu Danilo Vucic’in de kalabalığın arasında yer alması dikkat çekti.

KALABALIK EŞLİK ETTİ

Mladiç’in Sırbistan ile Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin bayraklarına sarılı tabutu öğleden sonra ise Topçider Mezarlığı’na taşındı. Yol boyunca açılan dev pankartlardan birinde Mladiç “kahraman” olarak nitelendirilerek “Sırplığın şanını geri getirecek bir kahraman dünyaya getirdiği için annene şükürler olsun” ifadeleri kullanıldı. Bosna Kasabı, saatler süren törenden sonra 1994 yılında henüz 23 yaşındayken babasına ait tabancayla yaşamına son veren kızı Ana’nın yanına gömüldü. Ana’nın, babasının Bosna’da işlediği suçları öğrendikten sonra intihar ettiği öne sürülmüştü. Mladiç ise kızının, “kendisini psikolojik olarak çökertmek isteyenler tarafından öldürüldüğünü” savunmuştu. Defin sırasında askeri tören birliği tarafından, soykırım suçlusu onuruna top atışı yapıldı.

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Mladiç, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Bosna Savaşı’nda soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.

AB’DEN TEPKİ GECİKMEDİ

SIRBİSTAN’da savaş suçlusu Ratko Mladiç için düzenlenen cenaze törenine Avrupa Birliği’nden (AB) tepki gecikmedi. AB Dış İlişkiler Servisi sözcüsü, dün yaptığı açıklamada Mladiç’in işlediği suçların “insanlığın bildiği en ağır suçlar arasında olduğunu” belirterek “Savaş suçlularını yüceltme, soykırım inkarı ve tarihi revizyonizm eğilimleri Avrupa’nın temel değerlerine aykırıdır ve AB üyesi ya da aday ülkelerde bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.